영천 공장 화재 초진…산으로 번진 불길은 완전 진화

세줄 요약 경북 영천 청통면 공장 창고 화재가 2시간38분 만에 초기 진화됐다. 불길은 인근 야산으로 옮겨붙었으나 68분 만에 완전히 진화됐다. 소방은 인력 75명과 차량 29대, 산불 헬기 3대를 투입했다. 인명 피해는 없는 것으로 알려졌다. 영천 공장 창고 화재, 2시간38분 만에 초기 진화

산으로 번진 불길, 헬기·인력 투입해 68분 만에 진화

철골 창고 전소, 플라스틱 완제품 약 100t 소실

이미지 확대 경북 영천 한 공장 창고에서 3일 오후 발생한 화재를 소방대원이 진압하고 있다. 경북소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 영천 한 공장 창고에서 3일 오후 발생한 화재를 소방대원이 진압하고 있다. 경북소방본부 제공

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경북 영천 한 공장 창고에서 난 불이 약 2시간여 만에 초기 진화됐다.경북소방본부는 3일 오후 3시 45분쯤 영천시 청통면 한 공장 창고에서 발생한 불이 2시간 38분 만에 초기 진화됐다고 밝혔다. 진화 과정 중 인근 야산으로 옮겨붙은 산불은 68분 만에 완전히 꺼졌다.화재 신고를 접수한 소방 당국은 진화 인력 75명과 진화 차량 29대 등을 투입해 오후 6시 23분쯤 공장 창고 화재를 초기 진화했다. 공장 화재 진화율은 약 90%로 나타났다.소방 당국은 굴착기 1대를 동원해 붕괴 위험이 있는 건물을 해체하며 남은 불씨를 정리하고 있다. 완전 진화까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 당국은 내다봤다.이번 화재로 철골조 창고 1동이 모두 불에 타고 내부에 있던 플라스틱 완제품 약 100t이 소실됐다.공장 화재는 오후 4시 42분쯤 산으로 번졌으나 오후 5시 50분쯤 완전히 진화됐다.당국은 산불 진화 헬기 3대, 진화 차량 32대, 진화 인력 83명을 투입해 주불을 모두 잡았다. 현재까지 확인된 인명 피해는 없는 것으로 알려졌다.영천시는 화재 발생 후 인근 주민들에게 면사무소 등 안전한 곳으로 대피하고 차량은 우회하라는 안전안내 문자를 발송하기도 했다.당국은 현장에 전문조사반을 투입해 피해 면적과 재산 피해 등을 조사할 계획이다.