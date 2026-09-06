한동훈 딸 논문 대필 의혹 이 나라 사람들, 인공지능에 철퇴

케냐 청년 4만명 먹여살린 ‘대필’

인공지능 챗GPT 등장에 무너져

이미지 확대 케냐 나이로비의 한 기술 훈련 센터에서 3일 젊은 엄마들에게 무료 생리용품을 나눠주고 있다. 나이로비 신화 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 케냐 나이로비의 한 기술 훈련 센터에서 3일 젊은 엄마들에게 무료 생리용품을 나눠주고 있다. 나이로비 신화 연합뉴스

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세줄 요약 영어권 고학력 인력이던 케냐 청년들이 해외 학생들의 숙제와 논문을 대신 써 돈을 벌었지만, 챗GPT 등 생성형 AI가 대중화되며 일자리를 잃었다. 일부는 AI가 쓴 글을 사람 글처럼 고치는 새 일로 옮겨갔다. 케냐 청년층, 해외 논문 대필로 생계 유지

챗GPT 확산 뒤 대필 시장 급속 위축

AI 글 교정·윤문 작업으로 일부 이동

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영어가 공용어인 케냐의 고학력 엘리트층이 한국을 포함해 전세계 학생들의 숙제나 논문을 대신 써주다가 인공지능(AI)의 등장으로 손가락만 빠는 신세가 됐다.미국 뉴욕타임스는 5일(현지시간) 지난 12년 동안 해외에 있는 학생들을 위해 2500편의 논문을 쓴 ‘고스트 라이터’ 테레시오스 분디(34)의 인터뷰를 실었다.2011년 가족 가운데 처음으로 대학에 진학한 분디는 부업을 제안받았고, 시간당 2.3달러를 받으며 부정행위에 뛰어들게 됐다.분디처럼 케냐, 필리핀, 인도 등 영어를 자연스럽게 구사하는 나라의 대학생들은 그동안 온라인에서 논문 대필 등으로 돈을 벌었지만, 2022년 오픈AI의 챗GPT를 시작으로 AI가 대중화하면서 일자리를 잃게 됐다.2015년 대학을 졸업한 분디는 공중 보건 분야였던 전공을 통한 일자리 찾기를 포기하고, 본격적으로 온라인 대필 사업에 뛰어들어 논문 한 편당 40~70달러를 받았다.그는 다른 학생들을 고용해 대필을 나눠 맡았으며, 공중 보건 분야 일자리보다 최소 다섯 배는 많이 벌었다.스스로를 과외 선생으로 여긴 분디는 “때로 양심의 가책을 느꼈지만, 결국 부정행위는 대필을 의뢰한 학생들의 선택이라고 결론내렸다”고 털어놓았다.2010년대 케냐 수도 나이로비에서는 분디와 같이 전 세계 학생들의 숙제를 대신해준 사람들이 최소 4만명에 이른 것으로 추산된다.케냐에서는 매년 10만명이 대학을 졸업하지만, 정규직 일자리가 부족해 청년 실업률이 25%에 이른다.이 때문에 케냐 정부도 2009년 저렴한 초고속 인터넷 보급과 함께 논문 대필을 비롯한 온라인 플랫폼 노동을 사실상 묵인했다.녹취록 전사, 데이터 입력, 그래픽 디자인, 웹사이트 개발, 소프트웨어 코딩 등과 함께 논문 대필도 경제적 성공을 위한 하나의 발판이 됐다.케냐 정부는 2016년 대학 졸업생들에게 온라인 프리랜서 플랫폼을 활용하는 방법을 교육했으며, 온라인 플랫폼 노동을 위한 10년 국가 계획을 세우기도 했다.대규모 언어 모델 AI의 학습 초창기에는 케냐의 젊은이들이 데이터 구분 작업에 투입되어 폭력적이거나 선정적인 내용을 검열하면서 트라우마에 시달리기도 했다.하지만 AI 모델 학습 담당자를 고용하는 스타트업인 스케일 AI도 케냐 내 일부 사업을 중단하는 등 그마저도 일자리가 거의 사라졌다.이제는 AI가 쓴 글을 인간이 쓴 것처럼 보이도록 다듬는 일자리가 새로 생겼는데, 이는 대학에서 사용하는 부정행위 검사 소프트웨어에 적발되지 않도록 AI가 작성한 글을 편집하는 작업이다.한동훈 무소속 의원의 2022년 법무부 장관 인사청문회 당시에는 딸의 고등학교 시절 논문을 대신 썼다는 케냐인 ‘벤슨’이 한국 언론의 취재에 응하기도 했다.