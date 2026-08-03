제주도, 무인도 보전·관리하는 ‘반려섬 제도’ 첫 도입

차귀도·지귀도 등 7곳 시범 운영

기업과 1대 1 매칭 환경 보전 나서

기업·단체 2년간 정화·생태보전

ESG 경영 연계한 민관 협력 모델

우수 참여기관 인센티브도 검토

이미지 확대 람정엔터테인먼트코리아는 차귀도를 반려섬으로 지정받아 정기적인 환경정화와 생태보전 활동을 한다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 람정엔터테인먼트코리아는 차귀도를 반려섬으로 지정받아 정기적인 환경정화와 생태보전 활동을 한다. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 제주도가 무인도서를 기업과 단체가 1대1로 맡아 관리하는 ‘반려섬’ 제도를 처음 시행했다. 올해는 7개 섬을 시범 운영하고, 2년간 정화·캠페인·모니터링을 하며 민간 참여로 해양환경과 생태 보전을 강화할 계획이다. 무인도서 민관 협력 관리 제도 첫 도입

올해 7개 섬 시범 선정, 2년간 활동 의무

정화·캠페인·모니터링으로 생태 보전 추진

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제주도가 무인도도 ‘반려섬’으로 관리한다. 기업과 단체가 무인도서를 1대1로 맡아 관리하는 ‘반려섬’ 제도를 처음으로 도입한다.행정 중심의 관리에서 벗어나 민간의 자발적인 참여를 이끌어 해양환경을 보전하고 무인도서의 생태적 가치를 높이겠다는 취지다.제주도는 도내 무인도서의 체계적인 관리와 해양환경 보전을 위해 ‘반려섬 활동’을 본격 추진한다고 3일 밝혔다.반려섬은 기업이나 단체가 특정 무인도서를 지정받아 지속적으로 관리하는 민관 협력 방식이다. 정기적인 환경정화와 생태보전 활동을 통해 무인도서를 단순한 보호 대상이 아닌 함께 가꾸는 공동 자산으로 관리하는 것이 핵심이다.도는 도내 71개 무인도서 가운데 무인도서의 보전 및 관리에 관한 법률에 따라 관리 유형이 지정된 54개를 대상으로 접근성과 안전성, 생태적 특성 등을 종합적으로 검토해 올해 7개 무인도서를 시범 운영 대상으로 선정했다.현재 람정엔터테인먼트코리아는 차귀도, 한화아쿠아플라넷제주는 지귀도를 각각 반려섬으로 지정받아 활동을 시작했다.참여 기업과 단체는 2년 동안 해당 무인도서를 맡아 연간 두 차례 이상 환경정화 활동과 한 차례 이상의 환경보전 캠페인을 실시해야 한다. 해양쓰레기 수거뿐 아니라 환경 모니터링, 해양생태 보전, 환경교육 등도 함께 추진한다.제주도는 일회성 봉사활동에 그치지 않도록 활동 실적을 정기적으로 점검하고, 우수 참여 기관에는 다양한 인센티브를 제공하는 방안도 검토할 계획이다.이번 사업은 기업의 사회공헌과 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 해양환경 보전과 연계하는 새로운 협력 모델이라는 점에서도 의미가 있다. 도는 시범 운영 결과를 토대로 참여 기업과 대상 무인도서를 단계적으로 확대해 제주형 무인도서 관리 모델을 전국 우수사례로 발전시킬 방침이다.김종수 도 해양수산국장은 “반려섬 제도는 무인도서를 함께 가꾸고 보전해야 할 공동의 자산으로 인식하는 데 의미가 있다”며 “도민과 기업이 함께하는 지속가능한 해양환경 관리 기반을 강화해 제주의 소중한 무인도서를 미래 세대에 온전히 물려줄 수 있도록 적극 추진하겠다”고 말했다.