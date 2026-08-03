오세훈 “소득 관계없이 산모 누구나 필요한 돌봄 받을 수 있도록”

이날 오후 양천구 팰리스산후조리원 방문

이미지 확대 오세훈(가운데) 서울시장이 3일 양천구의 ‘서울형 안심 산후조리원’에서 산모들과 대화하고 있다.

서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 오세훈(가운데) 서울시장이 3일 양천구의 ‘서울형 안심 산후조리원’에서 산모들과 대화하고 있다.

서울시 제공

세줄 요약 오세훈 서울시장은 서울형 안심 산후조리원을 찾아 산모와 운영관계자 의견을 들었다. 소득과 관계없이 필요한 돌봄을 받게 하고, 출산부터 보육까지 서울시가 책임 있게 동행하겠다고 밝혔다. 시는 민관협력형 산후조리원 5곳을 운영하며 2030년까지 11곳으로 확대할 계획이다. 오세훈, 산모 돌봄의 소득 격차 해소 강조

서울형 안심 산후조리원, 민관협력 모델 운영

출산부터 보육까지 서울시 책임 동행 약속

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“소득과 관계없이 산모 누구나 필요한 돌봄을 받을 수 있도록 하고 출산부터 보육까지 서울시가 책임 있게 동행하겠습니다.”오세훈 서울시장은 3일 ‘서울형 안심 산후조리원’인 양천구 팰리스산후조리원에서 운영관계자와 산모들의 의견을 들은 뒤 “출산은 축복이지만 산후조리 비용과 육아 부담은 여전히 무겁다”며 이렇게 말했다.서울형 안심 산후조리원은 시와 민간 산후조리원이 협력해 비교적 낮은 비용으로 서비스를 이용할 수 있도록 한 민관협력형 모델이다. 전국에서 서울시가 최초로 도입했다. 최소 수백만 원에 이르는 산후조리 비용 부담을 낮추기 위해 민간 산후조리원 대상으로 공모해 5곳을 선정·지원하고 있다. 시에서 1년 이상 살고 있는 임산부가 이용 대상이다. 현재 ▲팰리스산후조리원(양천구) ▲르베르쏘산후조리원(강서구) ▲마미캠프산후조리원(도봉구) ▲퍼스트스마일산후조리원(강동구) ▲VIP산후조리원(금천구) 등 5곳이며 2030년까지 11곳으로 확대할 예정이다.앞서 오 시장은 6·3 지방선거 기간 민선 9기의 핵심 공약으로 출산, 육아, 돌봄, 교육, 안전을 포괄한 저출생 대책인 ‘아이 키우기 좋은 서울’을 제시하고 출산·양육 정책을 지속 확대하겠다고 공언한 바 있다. 시는 임신·출산부터 양육까지 모든 생애주기를 아우르는 지원체계를 세우고 있다. 공공예식장 사업인 ‘더 아름다운 결혼식’, 다자녀 가구의 양육 부담을 덜기 위한 임산부 교통비와 서울형 산후조리경비 지원, 서울형 키즈카페 232곳 운영 등 다양한 정책을 추진 중이다.시는 이날 시청 서울갤러리에서 임산부와 영유아 양육자 등 100명의 학부모와 함께하는 ‘서울아이 공감토크’도 열었다. 임신·출산·육아 과정에서의 고민과 저출생 정책 경험을 나누는 자리로, 독서 지원 사업 ‘엄마 북돋움’ 사업 참여자 13만 명 달성을 기념해 마련됐다. 엄마 북돋움은 예비 부모와 영유아 가정에 그림책과 시 육아정책 안내자료 등을 담은 ‘책꾸러미’를 제공하는 사업이다.