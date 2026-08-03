‘리센느’ 신라공주 됐다…영상 콘텐츠로 ‘경주 매력’ 홍보한다

세줄 요약 경주시가 관광 홍보대사인 걸그룹 리센느와 함께 라원에서 신라 역사문화와 K-팝을 접목한 디지털 홍보 콘텐츠를 촬영했다. 리센느는 전통 복식을 입고 신라고취대와 행차를 재현하며 명예 신라공주증도 받았다. 영상은 숏폼과 롱폼으로 제작돼 공식 SNS에 공개될 예정이다. 리센느와 경주, 신라·K-팝 결합 홍보 촬영

라원서 전통 복식·행차 재현, 신라공주증 수여

숏폼·롱폼 제작, 공식 SNS 순차 공개 예정

이미지 확대 경북 경주시 홍보대사인 걸그룹 리센느와 주낙영 경주시장. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주시 홍보대사인 걸그룹 리센느와 주낙영 경주시장. 경주시 제공

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경북 경주시가 관광 홍보대사인 걸그룹 리센느와 함께 신라 역사문화와 K-팝을 접목한 홍보활동에 본격 나섰다.시는 최근 보문동 소재 식물원인 라원에서 리센느와 함께 경주의 역사와 문화를 담은 디지털 홍보 콘텐츠를 촬영했다고 3일 밝혔다.리센느는 전통 복식을 입고 신라고취대와 함께 신라시대 행차를 재현하고, 명예 신라공주증을 수여받았다. 이어 라원 곳곳을 둘러보며 신라 정원의 아름다움을 체험하고 경주의 대표 관광콘텐츠를 소개하는 영상을 촬영했다.이번에 촬영된 영상은 짧은 영상(숏폼)과 긴 영상(롱폼)으로 제작돼 경주시 공식 소셜미디어를 통해 차례로 공개된다. 이 외에도 앞으로 시 주요 축제와 행사에 참여하고 각종 홍보 콘텐츠 모델과 온라인 홍보활동을 통해 관광 활성화와 도시브랜드 제고에 나선다.시는 천년고도 경주의 역사문화 자원과 K-팝을 접목한 새로운 형식으로 제작해 국내외 관광객과 리센느 팬에게 경주 매력을 알리는 계기가 될 것으로 기대한다.원이·리브·미나미·메이·제나로 구성된 5인조 걸그룹인 리센느는 2024년 데뷔해 차세대 K-팝 아티스트로 주목받고 있다. 특히 경주 출신 멤버 제나는 평소 고향에 대한 애정을 꾸준히 보이며 팬들 사이에서 ‘신라공주’란 애칭으로 불린다.주낙영 경주시장은 “촬영한 사진과 영상이 리센느 팬들에게도 경주의 새로운 매력을 알리는 기회가 되길 바란다”고 말했다.