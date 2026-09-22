“저희에게도 관심을”… 金 따낸 비인기 종목, 처우·환경 개선 호소 [나고야 야호]

세줄 요약 아시안게임에서 금메달을 딴 테크볼과 근대5종 선수들이 성과 뒤에도 실업팀 부재, 열악한 훈련환경, 중계 부족을 토로했다. 선수들은 메달이 관심으로만 끝나지 않도록 처우와 시설 개선이 필요하다고 호소했고, 대한체육회는 테크볼 선수들의 선수촌 입촌을 허용하기로 했다. 테크볼 금메달 뒤에도 실업팀 부재로 진로 불안

근대5종 선수들, 훈련시설·중계 부족 개선 호소

대한체육회, 테크볼 선수촌 입촌 허용 방침

2026-09-22 B6면

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“사실 저도 그게 가장 걱정입니다.”아시안게임 테크볼 초대 챔피언에 오른 이준석은 금메달을 딴 뒤 미래 계획을 묻자 막막함을 전했다. 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 새 역사를 썼지만 테크볼 실업팀이 없다 보니 전문 선수로 살아갈 길이 여의찮다. 이준석은 “생계를 다 내려놓고 와서, 메달을 따면 좋은 환경이 갖춰질 수 있을 거라고 기대도 했는데 어떻게 될지 잘 모르겠다”고 말했다.‘헝그리 정신’이 여전히 은근하게 강조되는 문화에서 선수들은 열악한 환경과 싸우며 메달을 따야 한다. 테크볼 선수들은 충북 진천선수촌에 입촌도 하지 못한 채 대회를 준비해야 했다. 현실이 이렇다 보니 아시안게임은 여러 비인기 아마추어 종목 선수들이 자신들을 알리고 처우 개선을 호소할 수 있는 거의 유일한 기회다.근대5종 2관왕을 이끈 김성진 감독도 서울신문과 만나 “한 가지 꼭 알아주셨으면 하는 게 있다”면서 조심스레 속내를 밝혔다. 승마가 장애물 경기로 대체된 후 진천선수촌에 야외 시설이 설치됐지만 실내 시설이 꼭 필요하다는 것이었다. 김 감독은 “대한체육회가 지원해 장애물 경기장을 마련해줬지만 야외라서 겨울에는 훈련하기가 어렵고 날씨에 따라 선수들 부상 위험도 있다. 조금만 보완해주시면 감사할 것 같다”고 호소했다.이번 대회 첫 금메달을 따낸 성승민도 인터뷰 말미에 “저희 중계 좀 해주세요”라는 간절한 한마디를 남기면서 많은 기사가 쏟아졌다. 방송사들이 필요할 때마다 반복했던 ‘보편적 시청권’의 의미를 다시 묻게 하는 외침이었다.근대5종이 겪은 설움은 대회 내내 계속될 게 뻔하다. 대회 전에 만난 다른 종목 선수도 “저희도 중계가 없다더라”면서 깊은 한숨을 쉬었다.그나마도 은·동메달을 딴 선수들은 말 꺼내기도 어렵다. 한국만 해도 40개가 넘는 금메달이 나오는 마당이라 금메달을 딴 선수의 목소리에 여론이 집중될 수밖에 없어서다.다행히도 대한체육회는 21일 테크볼 선수들이 선수촌에 입촌할 수 있게 하겠다고 밝혔다. 금메달을 딴 덕분이다. 배고픈 나라가 아닌데 언제까지 헝그리 정신이 유효할까. 더 좋은 환경에서 운동하고 싶은 선수들의 바람이 이뤄지기를 응원해본다.