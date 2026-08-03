최영중 전 시의원 추가 범행 정황 포착..경찰 수사 확대

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최영중 전 시의원 추가 범행 정황 포착..경찰 수사 확대

남인우 기자
남인우 기자
입력 2026-08-03 11:25
수정 2026-08-03 11:39
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세줄 요약
  • 휴대전화 포렌식서 추가 접촉 정황 확인
  • 메신저 대화·사진 확보, 피해자 확대 수사
  • 미성년자 성매수·성착취물 혐의로 구속
이미지 확대
지난달 30일 구속된 최영중 전 청주시의원. 연합뉴스
지난달 30일 구속된 최영중 전 청주시의원. 연합뉴스


경찰이 미성년자 성매수 등의 혐의로 구속된 최영중 전 청주시의원의 추가 범행 정황을 포착하고 수사를 확대하고 있다.

3일 경찰 등에 따르면 최 전 의원 휴대전화를 포렌식 하는 과정에서 최 전 의원이 기존 피해자 이외에 또 다른 여성과 접촉한 사실이 확인됐다.

경찰은 최 전 의원 메신저 내용에서 다른 여성과 나눈 대화와 사진 등을 확보한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “통신영장을 발부받아 추가 피해자가 있는지 수사를 벌이고 있다”며 “구체적인 내용은 수사가 진행 중이라 알려줄 수 없다”고 밝혔다.

최 전 의원은 2024년 10월부터 1년간 채팅 앱을 통해 알게 된 여중생과 성관계를 한 혐의 등으로 지난달 30일 구속됐다. 성착취물 제작 등의 혐의도 받고 있다.

경찰 수사는 딸 휴대폰에서 수상한 문자를 본 여중생 부모의 고소로 지난 2월 시작됐다. 최 전 의원은 경찰 조사에서 “성매수 사실은 인정하지만 미성년자인 줄은 몰랐다”며 혐의를 부인해왔다.

6·3 전국동시지방선거에서 당선된 최 전 의원은 지난달 15일 경찰의 압수수색으로 자신의 혐의 사실이 알려지자 다음 날 자진 사퇴했다. 시의원으로 취임한 지 보름 만이다. 국민의힘 충북도당은 최 전 의원을 제명 조치했다.
청주 남인우 기자
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