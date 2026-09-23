북러 밀착에 중국 ‘혈맹 외교’…추석 앞두고 6·25 전사자 참배

북러 교량 개통에 다급해진 중국

중국대사 함북·옌볜 잇단 행보

이미지 확대 지난해 10월 24일 김정은 북한국무위원장이 한국전쟁에 참전했다가 전사한 마오쩌둥의 장남 마오안잉의 동상에 헌화하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 지난해 10월 24일 김정은 북한국무위원장이 한국전쟁에 참전했다가 전사한 마오쩌둥의 장남 마오안잉의 동상에 헌화하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 왕야쥔(왼쪽) 북한 주재 중국대사가 23일 박명호 함경북도 인민위원장을 만나 고 있다. 위챗 캡처 닫기 이미지 확대 보기 왕야쥔(왼쪽) 북한 주재 중국대사가 23일 박명호 함경북도 인민위원장을 만나 고 있다. 위챗 캡처

이미지 확대 왕야쥔 북한 주재 중국대사 일행이 22일 함경북도 온성군의 중국군 묘에 참배하고 있다. 위챗 캡처 닫기 이미지 확대 보기 왕야쥔 북한 주재 중국대사 일행이 22일 함경북도 온성군의 중국군 묘에 참배하고 있다. 위챗 캡처

세줄 요약 중국이 북러 밀착에 맞서 북중 혈맹을 강조하며 대북 접촉을 강화했다. 주북 중국대사는 청진과 옌볜을 오가며 협력 확대를 언급했고, 온성군 중국군 묘지 참배와 마오안잉 동상 헌화도 이어졌다. 신압록강대교 개통도 임박했다. 북러 밀착 속 중국, 북중 혈맹 외교 강화

주북 중국대사, 청진·옌볜 오가며 접촉 확대

신압록강대교 개통 준비와 교역 복원 주목

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지난 7일 북한과 러시아를 잇는 자동차 다리가 완공되자 북한과 중국 간 신압록강 대교의 개통 움직임이 바빠진 가운데 주북한 중국 대사의 활발한 대북 교류가 눈길을 끈다.왕야쥔 북한 주재 중국대사는 23일 중국판 카카오톡인 위챗 공식 채널을 통해 북한 함경북도 청진시를 방문해 박명호 도 인민위원장을 만났다고 밝혔다.왕 대사는 “시진핑 총서기와 김정은 총서기가 일년도 채 안 되는 동안 두 차례의 역사적 만남을 통해 북중 관계 발전의 방향과 청사진을 제시했다”고 말했다.박 위원장은 “함경북도는 다수의 국경 검문소를 갖추고 있어 지린성 등 중국 여러 도시와의 교류에 유리한 조건”이라고 화답했다.왕 대사는 함경북도 방문에 앞서 북중 접경지역인 중국 지린성의 옌볜(연변)을 방문해 북중 관계가 새로운 역사적 출발점에서 발전 기회를 맞이하고 있다고 강조했다.그는 지린성이 북한과의 교류 및 협력을 심화할 수 있도록 적극 지원할 것이라고 덧붙였다.왕 대사는 22일에는 함경북도 온성군에 있는 중국군 묘지를 참배해 북측과 함께 삼나무를 심은 뒤 “북중이 피로 맺은 우정을 계승하고 발전시켜 나가야 한다”고 희망했다.온성군에 있는 한국전쟁 참전 중국군 묘지에는 모두 7명의 중국인이 묻혀있으며, 두만강을 내려다보는 위치에 있다.지난 15일에는 한국전쟁에 참전했다가 사망한 마오쩌둥 중국 주석의 아들 마오안잉의 동상을 중국 대표단이 참배했다.특히 마오 주석의 증손자인 마오둥둥(23)이 중국 대표단으로 큰할아버지인 마오안잉의 동상에 고향에서 가져온 술과 월병을 바치며 “곧 추석이 다가오는데 모두 당신을 너무나 그리워한다”고 말했다고 중국 관영 신화통신이 전했다.추석을 앞두고 북한을 방문한 중국 대표단은 모두 48명의 청년으로 마오둥둥은 현재 국방과학기술대 학생이다.마오 주석의 장남 마오안잉은 한국전에서 미군의 폭격으로 사망했으며 마오둥둥은 차남 마오인칭의 손자다.중국은 우크라이나 전쟁에 북한군이 대거 참전하면서 북러가 혈맹 관계를 형성하자 한국전쟁을 통해 맺어진 북중 혈맹 관계를 내세우고 있다.새롭게 개통한 북한의 라선과 러시아의 하산을 잇는 자동차 다리에 대해 우크라이나 측은 전쟁을 지원하는 비밀 군사통로일 수 있다고 관측했다.특히 이 다리는 중국의 오랜 숙원이었던 두만강을 통한 동해 접근을 물리적으로 차단하는 장벽 구실을 하게 된다.중국 동북3성 가운데 지린성과 헤이룽장성은 바다와는 가깝지만 항구가 없어 두만강을 통해 바다에 접근하는 것을 염원하지만, 동해로 가는 마지막 구간을 뚫으려면 북한과 러시아의 협력이 필수적이다.2년간 공사 끝에 북러 자동차 교량이 열리자 2014년 완공됐으나 12년째 미완 상태인 북중 접경지대의 신압록강 대교도 개통에 속도를 내고 있다.북중이 수교를 맺은 오는 10월 6일 수교 77주년을 기념해 신압록강대교가 정식 개통할 것으로 전망되는 가운데 최근 화물트럭이 이 다리를 통해 세관건물에 필요한 공조장치를 운송하기도 했다.신압록강대교는 북한 신의주와 중국 단둥을 잇는 왕복 4차선 다리로 기존 일차선의 조중우의교를 대신해 북중간 활발한 교역을 뒷받침할 예정이다.