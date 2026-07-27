여중생과 3차례 성관계한 혐의…최영중 전 시의원 밤샘 조사

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여중생과 3차례 성관계한 혐의…최영중 전 시의원 밤샘 조사

김유민 기자
김유민 기자
입력 2026-07-27 08:12
수정 2026-07-27 09:00
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세줄 요약
  • 여중생 상대 성관계·사진 요구 혐의 조사
  • 최영중 전 시의원, 15시간 밤샘 조사 후 귀가
  • 추가 피해자·구속영장 여부 경찰 검토
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경찰, ‘아동 성매매’ 최영중 전 청주시의원 15시간 밤샘 조사
경찰, ‘아동 성매매’ 최영중 전 청주시의원 15시간 밤샘 조사 아동 성매매 혐의를 받는 최영중 전 청주시의원이 청주 청원경찰서에서 피의자 신분으로 소환돼 조사를 받은 뒤 27일 새벽 청사를 빠져나가고 있다. 2026.7.27 연합뉴스


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경찰, ‘아동 성매매’ 최영중 전 청주시의원 15시간 밤샘 조사
경찰, ‘아동 성매매’ 최영중 전 청주시의원 15시간 밤샘 조사 아동 성매매 혐의를 받는 최영중 전 청주시의원이 청주 청원경찰서에서 피의자 신분으로 소환돼 조사를 받은 뒤 27일 새벽 청사를 빠져나가고 있다. 2026.7.27 연합뉴스


아동 성매매와 성착취물 제작 혐의를 받는 최영중 전 청주시의원이 두 번째 경찰 조사를 받았다.

27일 경찰에 따르면 최 전 의원은 전날 오후 2시 청주청원경찰서에 피의자 신분으로 출석해 약 15시간 동안 조사를 받은 뒤 이날 오전 5시 16분 귀가했다.

최 전 의원에게는 아동·청소년의 성보호에 관한 법률상 미성년자의제강간과 성착취물 제작, 성판매 권유, 성착취 목적 대화 등의 혐의가 적용됐다.

경찰은 최 전 의원이 2024년 10월부터 약 1년간 차량과 모텔 등에서 여중생과 세 차례 성관계를 하고, 나체 사진을 촬영해 보내라고 요구한 것으로 보고 있다.

또 여중생에게 친구나 언니를 데려오면 돈을 더 주겠다고 제안하고, 다른 여성과 성관계하는 영상을 보여주거나 외국 국적 여성과 함께 성관계하자는 취지의 메시지를 보낸 혐의도 조사하고 있다.

경찰은 이날 최 전 의원을 상대로 나체 사진을 요구했는지와 추가 피해자 또는 다른 범행이 있는지 등을 집중적으로 추궁한 것으로 전해졌다.

마스크를 쓰고 경찰서를 나온 최 전 의원은 ‘미성년자인 것을 알고 있었느냐’ ‘추가 피해자가 있느냐’는 취재진의 질문에 “수사 중인 사안으로 수사를 열심히 받았다”고만 답했다.

최 전 의원이 경찰 조사를 받은 것은 지난 5월에 이어 두 번째다. 그는 첫 조사에서 “미성년자인 줄 몰랐다”며 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.

경찰은 조사 내용과 확보한 증거를 분석한 뒤 최 전 의원에 대한 구속영장 신청 여부 등 신병 처리 방향을 결정할 방침이다.
김유민 기자
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