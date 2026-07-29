[속보] ‘강북 오피스텔 살인’ 피의자, 대마·필로폰 ‘양성’… 국과수 정밀감정 의뢰

세줄 요약 서울 강북구 오피스텔에서 여성을 살해한 혐의로 긴급 체포된 50대 남성에게서 대마와 필로폰 양성 반응이 확인됐다. 경찰은 국과수에 정밀 감정을 의뢰하고, 피의자의 마약 투약 시기와 살인 경위를 조사하며 구속영장 신청을 검토했다. 강북 오피스텔 살인 피의자 마약 양성 반응 확인

대마·필로폰 검출, 국과수 정밀감정 의뢰

피의자 진술 거부 속 구속영장 신청 검토

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서울 강북구의 한 오피스텔에서 여성을 살해한 혐의를 받는 50대 남성에게서 마약 양성 반응이 나왔다.29일 경찰에 따르면 서울 성북경찰서는 살인 혐의로 긴급 체포된 50대 남성 A씨에 대한 마약 간이시약 검사에서 필로폰과 대마 모두 양성 반응을 확인해 국립과학수사연구원에 정밀 감정을 의뢰했다.A씨는 경찰 조사에서 마약 투약 사실 자체는 인정했지만, 투약 시기와 장소에 대해서는 진술을 거부하고 있는 것으로 알려졌다.아울러 살인 혐의와 관련한 진술도 일절 거부하고 있는 것으로 전해졌다.경찰은 이르면 이날 중 A씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.A씨는 전날 새벽 강북구 수유동의 오피스텔에서 50대 여성 B씨에게 흉기를 휘둘러 살해한 혐의를 받는다.경찰은 살인 사건 관련 제보를 받고 A씨를 추적해 범행 현장 인근에서 배회하던 그를 오전 1시 40분쯤 긴급체포했다.범행 현장에서는 흉기와 망치 등 범행에 사용된 것으로 추정되는 도구가 발견된 것으로 알려졌다. A씨의 소지품에서는 대마와 필로폰으로 추정되는 물질도 발견됐다.A씨와 B씨는 가족이나 동거 관계는 아닌 것으로 파악됐다. 경찰은 교제 살인 등 이른바 관계성 범죄 가능성도 염두에 두고 범행 동기와 사건 경위를 조사하고 있다.A씨는 과거 성범죄 전력이 있는 것으로 전해졌다.