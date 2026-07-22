음주운전 잡고 보니 교통과 경찰 간부…‘기강 해이’ 직위해제

서울 일선서 경감…알코올 면허 취소 수준

이미지 확대 음주운전 자료 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 음주운전 자료 이미지. 서울신문DB

서울의 한 경찰서 교통과 간부가 음주운전 사고를 내 직위해제됐다.

최근 경찰관들의 비위가 잇따르면서 경찰의 공직기강이 해이해진 것 아니냐는 지적이 제기된다.

세줄 요약 서울 방배경찰서 교통과 소속 A 경감이 음주 상태로 운전하다 사고를 내 입건됐다. 혈중알코올농도는 면허취소 수준이었고, 서울경찰청은 다음 날 감찰에 착수해 직위해제했다. 최근 경찰 비위가 연이어 드러나 내부 기강 해이 논란도 커지고 있다. 교통과 간부 음주운전 사고로 입건

혈중알코올농도 면허취소 수준 확인

경찰 비위 잇따르며 기강 해이 논란

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22일 경찰에 따르면, 서울 방배경찰서는 서울의 한 교통과 소속 A 경감을 도로교통법위반(음주운전) 등 혐의로 입건했다.A 경감은 지난 20일 오후 10시 5분쯤 귀갓길에 음주상태로 서울 남부순환로(사당역~예술의전당 방향)를 주행하던 중 교통사고를 낸 것으로 조사됐다. 사고 당시 A 경감의 혈중알코올농도는 면허취소(0.08％ 이상) 수준이었다.사건 발생 이튿날 서울경찰청은 A 경감에 대한 감찰에 착수했고, 이날 직위해제했다.최근 경찰에서는 일선 경찰관들의 각종 비위 의혹이 잇따라 터지면서 내부 기강을 둘러싼 우려가 커지고 있다. 지난 9일에는 서울 강남경찰서 소속 경정이 성 비위 신고가 접수돼 대기발령 조치됐으며, 10일에도 광진경찰서 소속 경감이 마약 사건 피의자에게 수사 정보를 유출한 정황이 드러나 직위해제됐다.서울경찰청 관계자는 “음주운전 적발시 무조건 직위해제 하도록 규정이 있어 그에 맞게 바로 조치했다”며 “해당 사안을 엄중히 인식하고 있고 철저히 조사하겠다”고 밝혔다.