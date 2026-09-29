소비자24서 40만개 상품정보 DB 한번에 본다

협약에 따라 각 기관은 공정거래질서 확립과 제도 개선, 유통업계 자율규제 확산, 소비자 보호 사업 추진, 데이터·시스템 연계를 위해 협력한다.
이희동 서울시의원, 서울시경계선지능인 지원센터 방문… 강동구 경계선지능인 지원체계 구축 논의
이희동 서울시의원(강동1, 더불어민주당)은 지난 23일 서울시 경계선지능인 평생교육 지원센터를 방문했다. 방문에는 김태현 강동구의원과 경계선지능인 자녀를 둔 부모들이 함께했으며, 센터 관계자로부터 광역센터 운영 현황과 서울시의 경계선지능인 관련 정책을 듣고 강동구 차원의 지원 방안을 논의했다. 경계선지능인은 지능지수(IQ) 71~84 수준으로 지적장애에는 해당하지 않지만, 학습과 사회 적응, 취업 등 일상생활 전반에서 어려움을 겪는 경우가 많다. 그러나 장애인 복지 등 기존 제도의 지원 대상에서 벗어나 있어 정책 사각지대에 놓여 있다는 지적이 꾸준히 제기되어 왔다. 이번 현장 방문은 강동구가 경계선지능인 기본조례 제정을 추진하는 과정에서 마련됐다. 현재 강동구는 ‘경계선지능인 평생교육 지원 조례’만을 갖추고 있어 지원 대상과 범위가 평생교육 영역에 국한되어 있는 실정이다. 이에 구는 해당 조례를 기본조례로 전면 통합해 단순 교육 지원을 넘어 경계선지능인의 생애주기 전반을 아우르는 다각적 지원 근거를 정립할 방침이다. 아울러 기본조례 제정과 연계해 강동구 차원의 경계선지능인 전담 지원센터 설립 방안도 함께 논의 중이다. 이날 광역센터 측은 현재 운영 상황과
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우선 산업부와 대한상의가 운영하는 상품정보 데이터베이스와 공정위·소비자원의 소비자 보호 포털 ‘소비자24’를 연계한다. 40만개 상품의 상품명, 인증정보, 원재료 등 약 50개 항목과 소비자24의 위해 및 리콜 정보 등을 연결해 소비자가 상품 바코드 검색만으로 상품 정보를 확인할 수 있도록 할 계획이다. 협약의 실질적인 이행을 위해 ‘유통산업 협력협의회’도 구성된다. 협의회에서는 유통 관련 공동 정책 과제와 제도 개선 사항 발굴 등을 추진한다.
2026-09-30 B2면
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