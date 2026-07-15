종합특검, 양평 고속도로 변경 의혹 원희룡 전 장관 압수수색

압수수색과 함께 출석요구서도 전달
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원희룡 전 국토교통부 장관. 안주영 전문기자
3대 특검의 잔여 의혹을 수사하는 종합특별검사(특별검사 권창영)팀이 15일 ‘양평고속도로 노선 변경 의혹’과 관련해 원희룡 전 국토교통부 장관을 압수수색했다.
특검은 이날 원 전 장관의 직권남용 혐의와 관련해 압수수색을 진행해 휴대전화를 확보했다고 밝혔다. 또 특검은 압수수색 현장에서 출석요구서를 전달했고, 현재 출석 일정을 조율하고 있다고도 했다.
원 전 장관은 양평고속도로 사업을 백지화하는 과정에서 적법 절차를 거치지 않았다는 의혹을 받고 있다. 특검은 양평 고속도로 종점 변경과 관련해 김건희 여사 일가를 위한 특혜가 있었다는 의혹이 제기되자 윗선이 개입해 사업 자체를 백지화했다고 보고 있다.
양평고속도로 노선 변경 의혹은 2023년 국토부가 서울∼양평고속도로 사업을 추진하며 종점 노선을 김건희 여사 일가 땅이 있는 강상면으로 옮겼다는 내용이다. 국토부는 대안 노선 등에 대한 전략환경영향평가와 주민 설명회 등을 거쳐 최종 노선을 확정할 계획이었지만, 원 전 장관은 그해 7월 6일 국회에서 당정 협의회를 마친 뒤 그동안 추진하던 양평고속도로 사업을 전면 백지화한다고 밝혔다.
그는 당시 “민주당의 선동 프레임이 작동하는 동안 국력을 낭비할 수 없어 이 정부에서 추진됐던 모든 사항을 백지화한다”며 “노선 검토뿐 아니라 도로개설 사업 추진 자체를 이 시점에서 전면 중단한다”고 말했다.
앞서 김 여사 관련 의혹을 수사했던 김건희 특검팀(특별검사 민중기)은 양평고속도로 변경 의혹과 관련해 국토부와 한국도로공사, 김모 국토부 서기관 자택 등을 압수수색했지만, 원 전 장관에 대해서는 수사하지 못했다.
박칠성 서울시의원, 도림천 유지용수 정비 설계 착수… “생태하천 복원할 것”
도림천의 고질적인 물 부족 문제를 해결하기 위한 ‘도림천 유지용수 확보 사업’이 마침내 본격적인 설계 단계에 돌입했다. 그동안 도림천에 유지용수를 공급해 온 영등포 아리수정수센터의 시설 노후화로 정상적인 용수 공급에 비상이 걸리자, 서울시의회 박칠성 의원(더불어민주당, 구로4)은 제11대 의회 임기 시작부터 5분 자유발언, 행정사무감사, 현장점검 등을 통해 서울시의 선제적이고 실효성 있는 대책 마련을 지속적으로 강력히 촉구해 왔다. 서울시는 지난 6월 11일 약 28억원 규모의 ‘도림천 유지용수 정비 기본 및 실시설계 용역’ 계약을 체결하고 본격적인 설계 절차에 착수했고, 용역은 오는 2027년 12월 2일 완료될 예정이다. 서울시는 이번 용역을 통해 한강 취수관로와 공업용수 펌프 등 기존 시설에 대한 정밀 기술진단을 시행하고, 보강 및 신설에 대한 최적안을 마련할 계획이다. 아울러 ‘한강 원수 취수’ 또는 ‘안양천 하천수 취수’ 등 구체적인 공급방식도 최종 결정하게 된다. 이번 정비사업이 완료되면 도림천의 일일 유지용수 공급 용량은 기존 1만 3000t에서 최대 5만t 수준으로 대폭 확대된다. 용수 공급량이 대폭 늘어남에 따라 도림천 하류 구간까지 물
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원 전 장관은 이날 자신의 페이스북에 “특검은 국가재정법과 도로법을 적용하려는 것으로 보이지만 해당 법조문을 살펴보면 이 사안에 그대로 적용하기 어렵다는 점은 분명하다”며 “저는 이러한 무리한 수사와 부당한 법 적용에 절대 굴하지 않겠다”고 말했다.
세줄 요약
- 원희룡 전 장관, 양평고속도로 의혹 압수수색
- 특검, 직권남용 혐의로 휴대전화 확보 및 조사
- 사업 백지화 과정의 절차 위반·특혜 의혹 수사
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