생년월일 ‘20140416’ 병원 앱 파문…개발사 “어떤 방식으로든 용서 구하겠다”

생년월일 예시로 ‘2014년 4월 16일’

대학병원 앱에 “세월호 조롱하나” 비판

앱 개발사 “작성 경위 확인…사과드린다”

이미지 확대 세월호 참사 10주기를 하루 앞둔 2024년 4월 15일 오전 경기도 안산시 단원고 4.16기억교실을 찾은 추모객들이 외부에 설치된 참사 희생 학생들 캐리커처를 살펴보고 있다.(왼쪽) 오른쪽은 헬스케어 데이터 플랫폼 개발사 레몬헬스케어가 개발 및 운영하는 고려대병원 앱의 한 페이지에 가족의 생년월일을 입력하는 작성 예시로 세월호 참사일인 ‘2014년 4월 16일’이 기재된 모습. 자료 : 연합뉴스·레몬헬스케어 닫기 이미지 확대 보기 세월호 참사 10주기를 하루 앞둔 2024년 4월 15일 오전 경기도 안산시 단원고 4.16기억교실을 찾은 추모객들이 외부에 설치된 참사 희생 학생들 캐리커처를 살펴보고 있다.(왼쪽) 오른쪽은 헬스케어 데이터 플랫폼 개발사 레몬헬스케어가 개발 및 운영하는 고려대병원 앱의 한 페이지에 가족의 생년월일을 입력하는 작성 예시로 세월호 참사일인 ‘2014년 4월 16일’이 기재된 모습. 자료 : 연합뉴스·레몬헬스케어

세줄 요약 대학병원 환자용 앱의 생년월일 입력 예시에 세월호 참사일인 ‘2014년 4월 16일’이 표기돼 비판이 일었다. 개발사 레몬헬스케어는 검증 없이 재사용된 문구라며 사과하고, 전 서비스 문구와 소스코드를 전수 조사해 재발을 막겠다고 밝혔다. 앱 입력 예시에 세월호 참사일 노출

개발사, 검증 없는 재사용 책임 인정

전수 조사·재발 방지 대책 약속

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한 대학병원 애플리케이션(앱)에 세월호 참사를 연상케 하는 문구가 표출돼 파문이 일어난 가운데, 해당 앱의 개발사가 “세월호 참사 유가족 여러분과 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다”며 사과했다.15일 업계에 따르면 헬스케어 데이터 플랫폼 개발사인 레몬헬스케어는 전날 홍병진 대표이사 및 임직원 일동 명의로 사과문을 올려 “화면을 마주하실 분들의 마음을 살피지 못한 책임은 변명의 여지 없이 당사에 있다”며 이같이 밝혔다.앞서 레몬헬스케어가 개발·운영하는 대학병원 환자용 앱에서는 가족의 의료비 대리 결제 서비스를 위한 등록 화면에 생년월일을 입력하도록 하면서 입력 예시로 ‘2014년 4월 16일’이 표기돼 있는 사실이 온라인 커뮤니티 등을 통해 알려졌다.2014년 4월 16일은 세월호 참사가 발생한 날로, 참사 피해자 및 유족들을 조롱하는 게 아니냐는 비판이 쏟아지자 해당 문구는 ‘2026년 7월 14일’로 수정됐다.이에 대해 레몬헬스케어는 “경위를 조사한 결과 해당 문구는 과거 앱 개발 과정에서 처음 작성된 이후 화면 개편을 거치면서도 검증 없이 그대로 복사돼 재사용돼왔다”면서 “최초 작성 경위에 대해서는 계속 확인하고 있지만, 경위가 어떠했든 국민 모두의 아픔인 날짜가 서비스 화면에 노출되는 것을 지금까지 걸러내지 못한 것은 전적으로 저희 회사의 잘못”이라고 설명했다.이어 “수없이 이 화면을 열어보고 검토하면서도 기능이 제대로 작동하는지만 살폈을 뿐, 그 날짜가 누군가에게 얼마나 큰 아픔으로 다가올지는 헤아리지 못했다”고 덧붙였다.또 자사의 환자용 앱을 사용하는 전국의 140여 개 주요 종합병원에 누를 끼쳤다며 “병원은 이에 관여한 바 없으며, 전적으로 저희 회사의 영역”이라고 강조했다.레몬헬스케어는 “환자용 앱을 포함한 모든 서비스의 화면 문구와 소스코드 내 텍스트를 전수 조사해 국민 정서를 해치거나 상처를 줄 수 있는 표현이 없는지 점검하고 그 결과를 투명하게 공개하겠다”면서 “향후 대표이사가 재발 방지 대책의 수립과 이행을 직접 관장하겠다”라고 밝혔다.또 “세월호 유가족과 국민 여러분께 사과드릴 기회를 주신다면 어떤 방식으로든 용서를 구하겠다”면서 “환자와 가족의 마음을 살피는 것을 업으로 하는 회사가 정작 가장 잘 살폈어야 할 아픔을 스스로 헤아리지 못했다는 사실을 뼈아프게 받아들이고 깊이 반성한다”라고 고개를 숙였다.플랫폼 개발 업체인 ‘레몬헬스케어’는 서울 지역 주요 병원의 앱 개발·관리에 참여하고 있다.