추경호 대구시장, 취임 첫 실·국장급 인사…1호 조례 입법도

12년 만에 내부 공무원 비서실장 발탁

“캠프 출신 보은, 청탁 인사 없다” 의지 반영

이미지 확대 추경호 대구시장이 1일 대구시청 동인청사 기자실을 찾아 향후 시정 운영 방향에 대해 설명하고 있다. 대구시 제공 닫기 이미지 확대 보기 추경호 대구시장이 1일 대구시청 동인청사 기자실을 찾아 향후 시정 운영 방향에 대해 설명하고 있다. 대구시 제공

이미지 확대 대구시 산격청사 전경. 대구시 제공 닫기 이미지 확대 보기 대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

세줄 요약 대구시가 추경호 시장 취임에 맞춰 실·국장급 인사를 단행했다. 미래혁신성장실장과 행정국장, 공보관, 비서실장 등을 재배치하며 조직 개편에 속도를 냈고, 12년 만에 내부 공무원을 비서실장에 발탁해 눈길을 끌었다. 1호 조례로는 시민 참여를 넓히는 정책토론청구 개정안 입법에 들어갔다. 취임 첫 실·국장급 인사 단행

내부 공무원 비서실장 발탁

1호 조례로 시민참여 확대 추진

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대구시가 민선 9기 추경호 시장 취임에 맞춰 실·국장급 인사를 단행하며 조직 개편에 나섰다. 실·국장급 일부가 포함된 이번 인사에서는 12년 만에 내부 공무원을 시장 비서실장으로 발탁해 눈길을 끌었다.2일 대구시에 따르면 대구 미래산업 전환과 핵심 경제 현안을 총괄하는 미래혁신성장실장 직무대리로 김태운 동구 부구청장이 임명됐다. 대구시 일자리투자국장과 창업진흥과장 등 경제 부서 근무 경험이 많은 김 실장은 지역 경제 대개조와 대기업 유치 등을 이끌 전망이다.이와 함께 조직 내부 기강을 바로 세우고 시정 혁신을 주도할 행정국장으로는 김동우 달서구 부구청장을 임명했다. 김 국장은 공직자가 능동적으로 일할 수 있는 행정시스템을 다듬는 작업을 총괄할 것으로 보인다.국외훈련으로 공석이 되는 김진혁 공보관 자리에는 한응민 정책기획관이 부임한다. 한 공보관은 과거 공보관으로 근무한 적이 있고 정책기획관으로 일하며 시정 전반에 대한 높은 이해도를 쌓았다는 평가를 받는다.비서실장에는 이성용 공항정책관을 발탁했다. 공무원이 시장 비서실장이 된 것은 민선 5기 이후 12년 만이다. 이는 시장 비서실이 소위 ‘시장 측근 실세·비선’을 운운하는 구설에 오르는 것을 원천 차단하고 안정적 실무 보좌 체계로 개편하기 위한 추 시장의 의지가 담긴 결정이라는 게 시 관계자의 설명이다.정의관 미래혁신실장은 달서구 부구청장으로, 김동규 군사시설이전정책관은 동구 부구청장으로 자리를 옮긴다.시장 권한대행 체제 시기에 조직을 안정적으로 관리해 온 안중곤 행정국장은 대구시정 싱크탱크인 대구정책연구원으로 파견됐다.한편, 추 시장은 1호 조례로 ‘정책토론청구에 관한 개정 조례안’을 마련하고 입법 절차에 들어간다. 이는 추 시장이 취임사에서 강조한 시민 중심의 공감 시정을 제도적으로 뒷받침하기 위한 조치다.추 시장은 “지금 대구는 비상한 경제 상황을 타개하고 미래로 도약해야 하는 중대한 갈림길에 서 있다”며 “권위주의와 낡은 관행을 벗어던지고, 오직 시민만 바라보며 능동적이고 창의적으로 일하는 실무형·현장형 조직으로 빠르게 쇄신하겠다”고 말했다.