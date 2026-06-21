식당서 마약 대화 나누다 덜미…손님 신고로 외국인 검거

케타민 소지 20대 베트남인 체포

불법체류·여권 미소지자도 적발

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세줄 요약 경기 시흥의 한 베트남 음식점에서 마약 관련 대화를 나누던 외국인 일행이 손님 신고로 경찰에 적발됐다. 경찰은 3시간 수색 끝에 케타민을 소지한 베트남 국적 20대 A씨를 체포했고, 간이시약 검사에서도 양성 반응이 나왔다. 함께 있던 4명은 출입국관리법 위반 혐의로 검거됐다. 식당서 마약 대화, 손님 신고로 경찰 출동

케타민 소지 외국인 현행범 체포, 양성 반응

일행 4명도 출입국관리법 위반으로 검거

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식당에서 마약을 소지한 외국인이 일행과 마약 관련 대화를 나누다 이를 수상하게 여긴 다른 손님의 신고로 경찰에 붙잡혔다.경기 시흥경찰서는 마약류관리법 위반 혐의로 베트남 국적의 20대 A씨를 현행범으로 체포해 조사하고 있다고 21일 밝혔다. 경찰은 출입국관리법 위반 혐의로 같은 국적의 일행 4명도 함께 검거했다.A씨는 지난 20일 오후 11시 50분쯤 시흥시 정왕동의 한 베트남 음식점에서 소량의 케타민을 소지한 혐의를 받고 있다. 경찰은 이날 오후 9시쯤 “옆 테이블에서 마약을 하자는 대화를 들었다”는 112 신고를 받고 출동했다. 당시 식당에 손님이 많아 경찰관 30여 명을 투입해 약 3시간 동안 수색한 끝에 A씨를 붙잡았다.경찰은 A씨가 소지한 케타민을 확인하고 마약 간이시약 검사를 실시한 결과 양성 반응을 확인했다.함께 있던 일행 4명은 마약 소지나 투약 혐의는 없는 것으로 조사됐다. 다만 2명은 불법체류자였고, 나머지 2명은 여권을 소지하지 않은 것으로 확인돼 출입국관리법 위반 혐의로 검거됐다.경찰은 A씨를 상대로 케타민 입수 경로와 공범 여부를 수사하는 한편, 일행은 출입국당국에 인계할 예정이다.