태안 꽃게·주꾸미 풍년, “종자 방류 등 자원 회복 효과”

세줄 요약 태안군의 올해 1~5월 꽃게 위판량은 773톤으로 지난해보다 12% 늘었고, 주꾸미는 111톤으로 117.6% 증가했다. 군은 산란장 조성과 서식 환경 개선, 종자 방류가 자원 회복에 효과를 낸 것으로 봤다. 꽃게 위판량 773톤, 전년 대비 12% 증가

주꾸미 위판량 111톤, 전년 대비 117.6% 증가

산란장 조성·종자 방류 효과, 자원 회복

이미지 확대 백사장항에서 잡은 꽃게들. 태안군 제공 닫기 이미지 확대 보기 백사장항에서 잡은 꽃게들. 태안군 제공

이미지 확대 백사장항에서 잡아 올린 꽃게를 손질하고 있다. 태안군 제공 닫기 이미지 확대 보기 백사장항에서 잡아 올린 꽃게를 손질하고 있다. 태안군 제공

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충남 태안군의 대표 수산물인 꽃게와 주꾸미의 올해 위판량이 지난해보다 크게 늘었다.15일 태안군에 따르면 관내 3개 수협(서산·안면도·태안남부수협)의 위판 자료 확인 결과 1~5월까지 꽃게 위판량은 773톤으로 지난해 같은 기간(690t)보다 12.0%(83t) 증가했다.주꾸미는 51t에서 111t으로 60t(117.6%) 늘었다.군은 산란장 조성과 서식 환경 개선 사업을 통해 사업 성과가 나타난 것으로 분석한다.군은 꽃게 서식 환경 개선을 위해 2022년부터 2026년까지 50억원을 투입해 산란·서식장 조성사업을 추진하며 산란시설물 설치, 자연석 투하, 꽃게 종자 방류 등을 진행했다.연평균 1100t이던 생산량은 사업 후 2200t으로 2배 이상 증가했고, 충남 도내 생산량 1위를 지속 유지하고 있다.5개년 사업 마지막 연차인 올해는 남면부터 근흥면에 이르는 해역에 산란시설물 30개를 설치하고 외포란 어미꽃게 투입과 자연석 약 2000㎥ 투하, 꽃게 종자 약 170만 마리 방류 등을 추진해 자원 회복 기반을 강화할 계획이다.주꾸미는 올해 해양수산부 공모에 선정된 30억원 규모의 남부해역(안면·남면·근흥) 산란·서식장 조성사업과 군비 2억원을 투입한 북부해역(소원·원북) 산란장 조성사업을 동시에 추진하며 자원 회복에 속도를 내고 있다.주꾸미 산란장 조성은 피뿔고둥 껍데기를 활용한 산란 시설물을 해역에 40만개 설치해 관리한다.군 관계자는 “앞으로도 꽃게·주꾸미 산란·서식장 조성사업과 바다숲 조성사업 등을 적극 추진해 지속 가능한 수산자원 관리와 어업인 소득 증대에 최선을 다하겠다”고 말했다.