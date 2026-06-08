‘민생·해양수도’ 방점 전재수 당선인 인수위 이번주 가동

세줄 요약 전재수 부산시장 당선인이 10일 업무 개시를 목표로 인수위를 꾸려 시정 인수에 들어간다. 인수위는 해양수도 완성과 민생 회복을 축으로 분과를 나누고, 퐁피두 분관과 라스칼라 공연 등 전임 시정 사업은 재검토할 전망이다. 인수위 이번 주 가동, 10일 업무 개시 목표

해양수도·민생 중심 분과 구성 전망

전임 시정 사업 예산 집행 중지 검토

이미지 확대 전재수 부산시장 당선인이 5일 부산 연제구 부산시선관위에서 열린 당선증 교부식에서 당선증을 받고 자리로 돌아가고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 전재수 부산시장 당선인이 5일 부산 연제구 부산시선관위에서 열린 당선증 교부식에서 당선증을 받고 자리로 돌아가고 있다. 연합뉴스

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전재수 부산시장 당선인의 시정 인수 작업이 이번 주 본격적으로 시작된다.8일 부산시와 전 당선인 측에 따르면 전 당선인은 오는 10일 업무 개시를 목표로 인수위원회 구성을 추진 중이다. 인수위 사무실은 부산시청 주변인 부산진구 양정동 부산시상수도사업본부에 마련했다.인수위원장으로는 부산시 행정부시장을 역임한 변성완 민주당 부산시당위원장, 박재호 전 국회의원이 거론된다. 위원장 인선은 9일까지 마무리될 것으로 보인다.지방자치법에 따라 인수위원회는 위원장과 부위원장 각 1명을 포함한 20명 이내로 구성할 수 있다. 존속 기간은 당선인 취임 이후 20일까지다. 전 당선인이 취임하는 다음 달 1일까지 인수위 활동은 사실상 마무리할 것으로 보인다.인수위는 해양수도와 민생을 중심에 두고 각 분야별 분과를 구성할 전망이다. 이재명 정부 초대 해양수산부 장관을 지낸 전 당선인은 ‘해양수도 부산 완성’을 핵심 공약으로 내세웠고, 선거 기간 “취임 즉시 민생 100일 비상조치를 취하겠다”고 밝힌 바 있다.이에 따라 민선 8기가 추진하던 사업들은 정리 수순을 밟을 것으로 전망된다. 가장 먼저 퐁피두 부산 분관 건립 사업, 부산 오페라하우스 개관 기념 ‘라스칼라’ 초청 공연에 제동이 걸린다.부산시는 퐁피두 부산 분관 건립에 1100억원, 라스칼라 공연에 105억원을 투입할 예정인데, 전 당선인은 앞서 이 사업에 관한 예산 집행을 즉시 중지하고, 사업 계획을 원점에서 재검토하겠다고 밝혔다. 이와 함께 전시성 예산을 찾아내 마련한 재원을 화물차주와 택배 종사자, 전통시장 상인 등 소상공인, 공공요금 동결, 공공 일자리 확대 등에 투입하기로 했다.전 당선인이 북항 랜드마크 부지에 개폐식 돔구장을 신설하고, 사직야구장을 생활체육 성지로 만들겠다고 공약한 만큼 2028년 착공 예정이던 사직야구장 재건축 계획도 수정이 불가피할 전망이다.