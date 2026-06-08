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우상호 강원지사 당선인, 인수위원장 교체…김헌영 전 강원대 총장 임명

김정호 기자
김정호 기자
입력 2026-06-08 11:50
수정 2026-06-08 11:50
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더불어민주당 우상호(오른쪽) 강원지사 당선인은 민선 9기 인수위원장으로 김헌영 전 강원대 총장을 임명했다. 우상호 당선인 측 제공
더불어민주당 우상호(오른쪽) 강원지사 당선인은 민선 9기 인수위원장으로 김헌영 전 강원대 총장을 임명했다. 우상호 당선인 측 제공


더불어민주당 우상호 강원지사 당선인이 민선 9기 인수위원장을 최흥집 전 강원도 정무부지사에서 김헌영 전 강원대 총장으로 교체했다.

우 당선인은 김 전 총장을 인수위원장으로 임명했다고 8일 밝혔다. 우 당선인은 “민선 9기 핵심 공약인 청년 일자리 창출과 지산학(지자체·산업계·대학) 협력 생태계 구축을 속도감 있게 추진할 적임자”라고 김 위원장을 평가했다. 이어 “청년이 돌아오는 강원도를 만들기 위해 도내 대학, 지자체, 기업을 하나로 묶는 실질적인 청년 정책과 강원도의 미래 비전을 구체화하는 데 탁월한 성과를 내줄 것으로 기대한다”고 덧붙였다.

앞선 5일 위원장으로 내정된 최 전 지사는 위원장직을 고사하는 대신 인수위원회에서 상임정책고문으로 활동하기로 했다.

인수위는 20명 이내로 구성을 마친 뒤 오는 10일 도청 별관에서 현판식을 가질 예정이다.

춘천 김정호 기자
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