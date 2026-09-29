렛츠런파크 서울, 가을밤 물들인다… 10월 2일부터 가을축제 개최

세줄 요약 한국마사회가 다음달 2일부터 11일까지 렛츠런파크 서울 가을축제를 연다. 벚꽃길, 관람대, 포니랜드 등에서 공연과 체험, 푸드트럭, 말마맥주를 운영한다. 드론쇼와 동물영화제, 승마 프로그램도 더해 가족 방문객을 끌어모은다. 가을축제 10월 2~11일 렛츠런파크 서울 개최

벚꽃길·포니랜드 등서 공연과 체험 행사 진행

드론쇼·동물영화제·승마 체험으로 야간 확대

이미지 확대 ‘2026년 렛츠런파크 서울 가을축제’ 포스터. 한국마사회 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘2026년 렛츠런파크 서울 가을축제’ 포스터. 한국마사회 제공

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한국마사회가 가을을 맞아 오는 다음달 2일부터 11일까지 ‘2026년 렛츠런파크 서울 가을축제’를 개최한다고 29일 밝혔다.축제는 다음달 2~5일과 9~11일 등 총 7일간 오전 11시부터 오후 9시까지 열린다. 벚꽃길과 관람대, 금동마상, 88승마장, 포니랜드 등 렛츠런파크 서울 곳곳에서 공연과 체험, 먹거리 행사가 펼쳐진다.메인 공간인 벚꽃길은 조명과 라이트벌룬으로 꾸며지며 플라워 포토존과 버스킹 공연, 체험 프로그램이 마련된다. 푸드트럭과 ‘말마맥주’를 즐길 수 있는 캠핑존도 운영된다.야간에는 드론쇼와 동물영화제가 관람객을 맞는다. 다음달 3일 오후 8시 30분에는 약 400대의 드론이 관람대 상공을 수놓는다. 한국전쟁 당시 활약한 경주마 ‘레클리스’의 이야기를 음악과 나레이션, 드론 연출로 선보인다. 이어 4일과 10일에는 초대형 전광판 ‘VISION 127’을 활용한 동물영화제가 열린다.포니랜드에서는 세계 말 12종을 볼 수 있는 ‘살아있는 말 박물관’ 특별전과 포니체험, 승마전동차 등 가족 프로그램이 진행된다. 금동마상 일대에서는 이탈리아 음식과 디저트를 선보이고, 88승마장에서는 가을 달빛 승마축제와 도심승마체험도 운영한다.한국마사회 관계자는 “경마와 승마, 말문화를 누구나 친근하게 즐길 수 있도록 축제를 구성했다”며 “가족, 친구, 연인과 함께 특별한 가을 추억을 만들길 바란다”고 말했다.