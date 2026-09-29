“선착순 120명 ‘암살자(들)’에 팝콘도”… ‘역사왜곡 논란’ 영화 단체관람 신청받은 제대군인지원센터

세줄 요약 경기북부 제대군인지원센터가 제대군인 주간을 맞아 역사왜곡 논란이 이는 영화 ‘암살자(들)’ 단체관람을 선착순 120명으로 공지했다가 비판을 받았다. 이후 영화는 미정으로 바뀌었고, 정치권은 상영 중단과 감독 국감 출석을 요구했다. 제대군인지원센터, 논란 영화 단체관람 공지

선착순 120명·팝콘 제공 안내 뒤 비판 확산

대상 영화 미정 변경, 센터는 추가 설명 회피

이미지 확대 허진호 감독을 비롯한 출연 배우들이 21일 오후 서울 송파구 롯데시네마 월드타워점에서 열린 영화 ‘암살자(들)’ VIP 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.21 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 허진호 감독을 비롯한 출연 배우들이 21일 오후 서울 송파구 롯데시네마 월드타워점에서 열린 영화 ‘암살자(들)’ VIP 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.21 뉴스1

이미지 확대 29일 경기북부 제대군인지원센터 홈페이지에 영화 ‘암살자(들)’ 단체관람 신청 공지가 올라왔다가(왼쪽) 이후 대상 영화가 ‘미정’으로 바뀌어 있다(오른쪽). 경기북부 제대군인지원센터 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 29일 경기북부 제대군인지원센터 홈페이지에 영화 ‘암살자(들)’ 단체관람 신청 공지가 올라왔다가(왼쪽) 이후 대상 영화가 ‘미정’으로 바뀌어 있다(오른쪽). 경기북부 제대군인지원센터 홈페이지 캡처

이미지 확대 1974년 8월 15일 광복절 기념식에서 발생한 육영수 여사 피격 사건의 배후를 다룬 영화 ‘암살자(들)’을 둘러싸고 역사 왜곡 논란이 이어지고 있다. 사진은 28일 서울 시내 한 영화관에 표시된 영화 ‘암살자(들)’ 홍보 포스터. 2026.9.28 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 1974년 8월 15일 광복절 기념식에서 발생한 육영수 여사 피격 사건의 배후를 다룬 영화 ‘암살자(들)’을 둘러싸고 역사 왜곡 논란이 이어지고 있다. 사진은 28일 서울 시내 한 영화관에 표시된 영화 ‘암살자(들)’ 홍보 포스터. 2026.9.28 뉴스1

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고(故) 육영수 여사 피격 사건을 소재로 한 영화 ‘암사자(들)’를 둘러싸고 역사 왜곡 및 고인 모독 논란이 한창인 가운데 국가보훈부 제대군인지원센터에서 제대군인 등을 대상으로 이 영화에 대한 단체관람 신청을 받았다가 논란을 빚고 있다.29일 경기북부 제대군인지원센터는 홈페이지 공지 및 문자메시지 안내를 통해 다음달 14일 오후 3시 CGV의정부점에서 ‘암살자(들)’ 관람을 준비했으며, 제대(예정)군인 및 가족 120명 선착순 신청을 받는다고 알렸다.이번 영화 관람 행사는 다음달 6일부터 8일까지인 제대군인 주간을 맞이해 “제대군인들의 헌신에 감사와 존경의 마음을 담아 준비했다”고 경기북부 제대군인지원센터는 안내했다. 선착순 120명 관람자 전원에게는 “고소한 팝콘과 음료도 제공”된다고 했다.이에 온라인상 일각 등에서는 정부 기관이 세금을 들여 편향적인 시각으로 음모론에 힘을 실어주는 영화 단체관람을 지원하는 게 맞느냐는 비판이 나왔다.‘암살자(들)’과 제대군인지원센터의 관람 지원을 비판하는 네티즌들은 “제대군인들에게 패드립 쇼를 선서하겠다?”, “5·18 같은 성역을 건드렸으면 영화 제작도 못했을 텐데”, “조만간 북한 프로파간다 영화도 틀어주겠다” 등 날선 반응을 보였다.그러나 해당 영화 관람 공지는 이날 오후 대상 영화는 ‘미정’으로 바뀌었고, ‘상영작품은 현재 선정 중에 있다’는 설명이 추가됐다.다만 단체관람 날짜와 시간이 정해진 만큼 해당 일시에 ‘암살자(들)’ 외 다른 선택지는 많지 않은 것으로 전해졌다.경기북부 제대군인지원센터 관계자는 서울신문에 “관람하는 영화를 수정해서 문자를 다시 보내드렸다”며 “(공지 변경 이유와 관련해선) 따로 답변드릴 내용이 없다”고 말했다.정치권에서는 ‘암살자(들)’ 논란이 연일 이어지고 있다.야권에서는 이날도 ‘암살자(들)’에 대한 역사 왜곡 공세를 이어가면서 상영 중단 및 허진호 감독 등의 국정감사 출석까지 압박하고 나섰다.장동혁 대표는 이어 페이스북에 “좌파의 공습에 가장 강력하게 저항하는 세대는 2030 청년 세대다. ‘암살자(들)’ 불매 운동도 청년들이 자발적으로 시작했다”며 “청년의 힘이 대한민국의 ‘좌파 진지’를 청소하고 자유민주주의를 지켜낼 것”이라고 적었다.국회 문화체육관광위원회 간사인 조은희 의원은 이날 원내대책회의에서 “지난해 10월 23일 문체위 국감에는 영화 ‘건국전쟁’의 김덕영 감독이 참고인으로 직접 출석했다. 당시 더불어민주당 의원들은 제주 4·3 등 역사적 사실을 부정하는 작품이라면서 정면 반발했다. 1년 만에 기준이 달라져서는 곤란하다”면서 허 감독 등의 국감 출석 필요성을 거론했다.육 여사 생가가 있는 충북 옥천이 지역구인 박덕흠 국회부의장은 페이스북에 올린 글에서 육 여사 서거에 대해 “북한의 명백한 테러 사건”이라고 강조한 뒤 “제작진과 배급사는 유족·국민께 사과하고 최소한 이 영화가 역사적 사실과 다르다는 점을 관객에게 분명히 밝혀야 한다”고 촉구했다.주진우 의원은 지난 7월 배재고의 이른바 ‘스타벅스 가야지’ 구호 논란을 거론한 뒤 “배재고 학생들 5·18 묘지 참배시켰듯이 패륜 영화 암살자들 감독, 배우, 관계자들은 박정희 대통령님 묘지 앞에서 참배하고 사죄하라”고 말했다.한편 이종배 전 서울시의원은 이날 오전 영화감독, 작가, 제작자 등 제작진을 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 서울경찰청에 고발한다고 밝혔다.이 전 시의원은 “영화 제목 자체를 단수인 ‘암살자’가 아닌 복수형인 ‘암살자(들)’로 정해 문세광 외에 다른 암살 주체가 존재할 가능성을 암시했다”며 “당시 권력기관의 개입을 의심하게 하는 장면 등을 연속적으로 배치해 관객들로 하여금 사건 배후에 고(故) 박정희 전 대통령이 있다는 인식을 가지도록 내용을 전개했다”고 주장했다.이어 “박 전 대통령에 대한 사자명예훼손죄가 성립한다”며 유족에 대해서도 별도의 명예훼손죄가 성립한다고 했다.지난 23일 개봉한 ‘암살자(들)’은 1974년 8월 15일 광복절 기념식에서 발생한 육영수 여사 피격 사건의 전말이 알려진 것과 다를 수 있다는 의문에서 출발하는 미스터리 추격극이다. 유해진이 형사 철구, 박해일이 신문사 사회부장 재환, 이민호가 신입 기자 영일 역을 맡았다.