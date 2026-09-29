서울드라마어워즈 최고상에 ‘도깨비’ ‘더 글로리’ 김은숙…작가 첫 수상

이미지 확대 김은숙 작가. 넷플릭스 제공 닫기 이미지 확대 보기 김은숙 작가. 넷플릭스 제공

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드라마 ‘태양의 후예’, ‘도깨비’, ‘더 글로리’ 등을 집필한 김은숙 작가가 올해 서울드라마어워즈 최고상을 받는다. 서울드라마어워즈조직위원회는 ‘제21회 서울드라마어워즈’ 최고상인 골든버드상 수상자로 김 작가를 선정했다고 29일 밝혔다. 조직위원회는 “깊이 있는 메시지와 독창성, 국경을 넘어 세계 시청자를 사로잡는 확장성, TV 시리즈의 예술적 경계를 넓힌 창작자와 작품의 성취 등을 두루 고려했다”고 밝혔다.김 작가는 지난 20년 동안 로맨틱 코미디에서 판타지와 시대극, 복수극까지 매 작품 자신의 영역을 넓혀왔다. ‘파리의 연인’을 비롯해 ‘시크릿 가든’, ‘상속자들’, ‘태양의 후예’, ‘도깨비’, ‘미스터 션샤인’, ‘더 글로리’ 등 장르를 넘나드는 화제작을 집필했다. 지난해에는 수지·김우빈 주연의 넷플릭스 시리즈 ‘다 이루어질지니’를 선보였다.2023년 골든버드상을 제정한 이후 작가가 이 상을 받는 것은 처음이다. 첫해 디즈니+ 시리즈 ‘카지노’와 배우 최민식이 수상했다. 2024년에는 HBO ‘동조자’의 공동 쇼러너 겸 총괄프로듀서 박찬욱 감독, 2025년에는 애플 TV+ 시리즈 ‘세브란스: 단절’ 시즌2를 연출한 벤 스틸러 감독이 상을 받았다.올해 시상식은 다음 달 8일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 열린다. MBC와 서울드라마어워즈 공식 유튜브 채널에서 생중계된다.