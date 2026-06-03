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[포토] 더위엔 물놀이

입력 2026-06-03 14:41
수정 2026-06-03 14:41
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세줄 요약
  • 전국 대부분 낮 기온 30도 이상 상승
  • 내륙 체감온도 31도 안팎, 더위 주의
  • 강원·충북·전라·경상 내륙 소나기


전국동시지방선거일이자 수요일인 3일은 낮 기온이 30도 이상으로 올라 덥겠다.

낮 기온은 24∼32도로 예보됐다. 전국 대부분 지역에서 낮 기온이 30도 이상으로 오르겠고, 내륙을 중심으로 최고 체감온도가 31도 안팎으로 올라 덥겠으니 건강에 유의해야겠다.

낮부터 저녁 사이 강원내륙·산지와 충북, 전라권 내륙, 경상권 내륙에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 강원내륙·산지 5~40㎜, 충북 5~20㎜, 전북내륙·광주·전남내륙 5~20㎜, 대구·경북내륙·경북북동산지·경남내륙 5~30㎜다.

전국이 대체로 맑다가 오전부터 차차 구름이 많아지겠다. 아침까지 남부 내륙에는 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.
온라인뉴스부
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