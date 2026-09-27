한국 펜싱 남자 에페, 단체전 은메달…카자흐스탄에 역전패 [아시안게임]

세줄 요약
- 남자 에페 단체전 결승, 카자흐스탄에 역전패
- 초반 리드 잡았으나 후반 추격 허용하며 동점
- 연장전 7초 만 실점, 아시안게임 은메달 획득
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27일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 남자 에페 단체 한국 대 카자흐스탄 결승전. 패배한 한국 장효민이 아쉬워하고 있다. 2026.9.27 도코나메[일본]=연합뉴스
한국 펜싱 남자 에페 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 단체전에서 은메달을 획득했다.
박상영, 장효민(이상 울산광역시청), 남연호(한국체대), 권오민(국군체육부대)으로 구성된 남자 에페 대표팀은 27일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 결승에서 카자흐스탄에 42-43으로 역전패했다.
이날 1라운드 박상영이 출격해 키릴 프로코도프와 3-3으로 맞선 뒤 한국은 2라운드 장효민이 라슬란 쿠르바노프를 상대로 6-4 리드를 가져왔다.
3라운드에서 남연호가 바딤 샤를라이모프와 맞붙어 12-9로 격차를 더욱 벌렸고, 4라운드에 카자흐스탄의 교체 선수 에를리크 세르타이에게 특유의 기습적인 플래시 공격을 퍼부으며 19-10을 만들었다.
남연호가 프로코도프와 격돌한 5라운드에서 25-17로 여전히 앞선 한국은 6라운드에서 장효민이 샤를라이모프의 저돌적인 공격에 주춤하며 추격을 허용하기도 했으나 30-24로 리드를 지켰다.
남연호와 쿠르바노프의 7라운드 이후에도 35-29로 버틴 한국은 박상영이 8라운드에서 2m 장신 샤를라이모프에게 눌리며 34-36으로 쫓겨 위기에 몰렸다.
양 팀 에이스가 맞붙는 마지막 9라운드에선 장효민이 프로코도프에게 37-37 동점을 허용하며 피 말리는 접전이 이어졌고, 결국 42-42로 마무리돼 다시 연장전이 벌어졌다. 연장전에선 7초 만에 통한의 한 점을 허용해 그대로 경기가 끝났다.
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