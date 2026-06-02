본격 무더위 시작...짜릿한 물놀이

구글에서 서울신문 먼저 보기

이미지 확대 서울 최고기온 33도를 기록한 2일 아이들이 서울 광화문광장 분수대에서 물놀이를 하고 있다. 2026.6.2 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 최고기온 33도를 기록한 2일 아이들이 서울 광화문광장 분수대에서 물놀이를 하고 있다. 2026.6.2 홍윤기 기자

이미지 확대 서울 최고기온 33도를 기록한 2일 아이들이 서울 광화문광장 분수대에서 물놀이를 하고 있다. 2026.6.2 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 최고기온 33도를 기록한 2일 아이들이 서울 광화문광장 분수대에서 물놀이를 하고 있다. 2026.6.2 홍윤기 기자

이미지 확대 서울 최고기온 33도를 기록한 2일 아이들이 서울 광화문광장 분수대에서 물놀이를 하고 있다. 2026.6.2 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 최고기온 33도를 기록한 2일 아이들이 서울 광화문광장 분수대에서 물놀이를 하고 있다. 2026.6.2 홍윤기 기자

이미지 확대 서울 최고기온 33도를 기록한 2일 아이들이 서울 광화문광장 분수대에서 물놀이를 하고 있다. 2026.6.2 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 최고기온 33도를 기록한 2일 아이들이 서울 광화문광장 분수대에서 물놀이를 하고 있다. 2026.6.2 홍윤기 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 최고기온 33도를 기록한 2일 아이들이 서울 광화문광장 분수대에서 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다.이날 서울의 낮 기온은 올해 들어 가장 높은 기온을 기록했다.기상청은 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일에도 때 이른 더위가 이어지겠으며, 하늘은 점차 흐려져 오후에는 대기 불안정으로 소나기가 내리는 곳이 있겠다고 예보했다.