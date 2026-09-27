출소 1년도 안 돼 또… 사찰 불전함·고물상 턴 50대 실형

세줄 요약 출소한 지 1년도 안 된 50대가 대구의 사찰 두 곳과 광주의 고물상 사무실에 침입해 현금 285만원을 훔친 혐의로 징역 2년을 선고받았다. 재판부는 누범 기간에 같은 수법 범행을 반복했고 피해 변제와 합의도 없었다고 봤다. 출소 1년도 안 돼 사찰·고물상 절도

불전함·금고 현금 285만원 훔친 혐의

누범 기간 재범, 징역 2년 선고

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교도소에서 출소한 뒤 사찰과 고물상을 턴 50대가 징역형을 선고받았다.대구지법 형사11단독(부장 전명환)은 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 50대 A씨에게 징역 2년을 선고했다고 27일 밝혔다.A씨는 지난 5월 17일과 25일 대구 남구에 있는 사찰 두 곳에 몰래 침입한 뒤 불전함에 있는 현금 165만원을 훔친 혐의로 재판에 넘겨졌다. 앞서 그는 지난 3월 29일 광주 북구 한 고물상 사무실에 들어가 금고에 있던 현금 약 120만원을 훔친 혐의도 받는다.조사 결과 과거에도 절도로 여러 차례 징역형을 선고받았으며 지난해 6월 27일 출소한 그는 누범 기간인데도 또다시 범행을 저지른 것으로 드러났다.재판부는 “피해를 변제하거나 피해자들과 합의하지 못했고, 누범 기간에 또 같은 수법으로 범행을 반복했다”고 양형 이유를 설명했다.