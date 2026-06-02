경북 포항시, AI 활용해 안전 통합 관리…“예방 중심 체계 구축”

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세줄 요약 포항시가 산업재해 예방과 안전관리 수준 향상을 위해 AI 기반 안전보건 통합관리시스템 구축에 나섰다. 위험요인, 점검 결과, 교육 이력, 사고 데이터를 통합 분석해 사고 가능성을 예측하고 맞춤형 예방 대책을 제시할 계획이다. 중대재해처벌법 준수 인증제와 현장 점검도 함께 추진한다. AI 기반 안전보건 통합관리시스템 구축

위험요인·사고데이터 분석, 맞춤 예방대책 제시

중대재해 대응과 현장점검 체계 강화

이미지 확대 경북 포항시청 전경. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시청 전경. 포항시 제공

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경북 포항시가 인공지능(AI)을 활용해 사업장 안전 관리에 나선다.시는 산업재해 예방과 안전관리 수준 향상을 위해 ‘AI 기반 안전보건 통합관리시스템’ 구축을 통한 통합 안전보건 경영체계 확립에 나선다고 2일 밝혔다.사업은 법적 의무 이행부터 위험요인 관리, 위기 대응까지 전 과정을 유기적으로 연계해 예방 중심의 안전관리 시스템을 구축하기 위해 추진된다. 의무 이행사항 상시 점검, 외부 전문기관 맞춤형 진단·컨설팅을 포함한 중대재해처벌법 준수 인증제 도입, 중대재해배상책임 공제 가입 등이 포함된다.특히 AI 기반 통합관리시스템은 사업장별 위험 요인과 안전점검 결과, 교육 이력, 사고 데이터를 통합 관리·분석해 산업재해 발생 가능성을 예측한 뒤 맞춤형 예방 대책을 제시한다. 사업장의 자율적 안전관리 역량을 높이고, 중대재해처벌법 등 관련 법령에 대한 체계적인 대응 기반을 마련할 것으로 기대된다.이와 함께 시는 안전보건지킴이 제도를 운영해 시 소관 사업장과 소규모 사업장, 취약 업종을 대상으로 현장 밀착형 안전점검과 기술 지도를 실시한다. 또한 안전보건관리자의 현업부서 순회점검을 통해 추락·끼임·화재·폭발 등 주요 위험요인을 파악해 재발 방지 대책 수립을 지도·조언할 방침이다.장상길 포항시장 권한대행은 “개별 추진되던 안전보건 사업을 통합 경영체계로 연계해 예방 중심의 선제적 안전관리 체계를 구축하겠다”며 “AI 기반 데이터 행정을 통해 근로자의 생명과 안전을 최우선으로 보호해 나가겠다”고 말했다.