목포 조선소 화재, 공장 3개동 소실…5시간 만에 진화

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‘목포 조선소 화재’ 공장 3개동 태우고 약 5시간 만에 완진

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세줄 요약 전남 목포의 한 조선소 공장에서 불이 나 소방 대응 1단계가 발령됐다. 연기가 치솟으며 신고 130건이 접수됐고, 소방은 관할 인력을 총동원해 진화했다. 화재는 5시간 18분 만에 완전 진화됐으며 공장 3개동 1379㎡가 소실된 것으로 추정된다. 인명 피해와 정확한 원인을 조사 중이다. 목포 조선소 공장 화재, 대응 1단계 발령

신고 130건 접수, 소방 인력 총동원 진화

5시간 18분 만에 진화, 3개동 소실 추정

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소방 대응 1단계가 발령됐던 전남 목포 조선소 공장 화재가 5시간 18분 만에 모두 꺼졌다.31일 전남소방본부에 따르면 전날 오후 7시 9분쯤 전남 목포시 연산동 한 조선소 공장에서 불이 났다.연기가 치솟으면서 119에는 130건의 동일한 화재 신고가 접수됐고 소방 당국은 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 ‘대응 1단계’를 발령하고 진화 작업을 벌였다.불은 화재 발생 약 5시간 18분 만인 이날 오전 0시 27분쯤 완전 진화됐다.이 화재로 공장 3동 1379㎡가 소실된 것으로 추정되는 가운데 소방 당국은 인명 피해 여부와 정확한 재산 피해 내역, 화재 원인을 조사 중이다.