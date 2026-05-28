울산 울주군 사찰에 원인미상 불… 60대 여성 1명 중상

이미지 확대 소방대원들이 지난 27일 오후 8시 32분쯤 화재가 발생한 울산 울주군 웅촌면의 한 사찰에서 불을 끄고 있다. 울산소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 소방대원들이 지난 27일 오후 8시 32분쯤 화재가 발생한 울산 울주군 웅촌면의 한 사찰에서 불을 끄고 있다. 울산소방본부 제공

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울산 울주군의 한 사찰에서 불이 나 사찰 관계자가 중상을 입었다.28일 울산소방본부에 따르면 전날인 27일 오후 8시 32분쯤 울산 울주군 웅촌면 한 사찰에서 원인을 알 수 없는 불이 났다.이 불로 사찰 관계자인 60대 여성 1명이 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌다. 또 사찰 내부 등이 불에 타 소방서 추산 567만원 상당 재산 피해가 났다.소방 당국은 인력 38명과 장비 14대를 투입해 2시간 18분 만인 오후 10시 50분쯤 불을 완전히 껐다. 경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.