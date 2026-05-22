檢, ‘계열사 자금 수백억 횡령 의혹’ 한국토지신탁 회장 압수수색

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검찰이 계열사 자금 수백억원을 횡령한 의혹을 받는 한국토지신탁 회장에 대한 강제수사에 착수했다. 금융감독원의 수사 의뢰 이후 약 2년 만이다.22일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사3부(부장 김진용)는 이날 A 회장의 자택과 한국토지신탁 본사를 대상으로 압수수색을 진행했다.A회장은 계열사 자금 수백억원을 개인 용도로 사용한 혐의(특정경제범죄법상 횡령 등)를 받는다. 검찰은 A회장이 횡령한 금품이 강원랜드 도박 자금 등으로 흘러간 정황도 포착한 것으로 알려졌다.앞서 금감원은 지난 2024년 5월 한국토지신탁과 한국자산신탁의 대주주 등과 관련된 불법·불건전 행위 검사 결과를 발표하며 이들 신탁사의 대주주 및 임직원이 사익을 추구한 혐의를 포착하고 검찰에 수사를 의뢰했다고 밝혔다.검찰은 같은 해 7월 한국자산신탁 전 임직원들을 조사하는 과정에서 A회장의 범죄 정황을 발견하고 수사에 착수했다.이번 강제수사는 오는 10월 검찰청 폐지를 앞둔 검찰의 ‘미제사건 신속 처분’ 기조에 따른 것으로 풀이된다.