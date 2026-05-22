조유진 더불어민주당 영등포구청장 후보, 21일 출정식 개최

세줄 요약 조유진 더불어민주당 영등포구청장 후보가 타임스퀘어 광장 출정식에서 6·3 지방선거를 대한민국 정상화의 선거로 규정했다. 이재명 정부 성공을 위해 지방정부 교체와 정원오 서울시장 후보와의 협력을 강조했다. 타임스퀘어 광장서 영등포구청장 후보 출정식 개최

지방정부 교체 필요성 강조, 이재명 정부 성공 주장

전임 구청장 행정 혼선과 지출 구조조정 지적

이미지 확대 조유진 더불어민주당 서울 영등포구청장 후보가 21일 영등포구 타임스퀘어 광장에서 출정식을 열고 발언하고 있다.

캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 조유진 더불어민주당 서울 영등포구청장 후보가 21일 영등포구 타임스퀘어 광장에서 출정식을 열고 발언하고 있다.

캠프 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

조유진 더불어민주당 서울 영등포구청장 후보가 전날 영등포구 타임스퀘어 광장에서 제9회 전국동시지방선거 출정식을 열었다고 22일 밝혔다.이날 행사에는 채현일 더불어민주당 의원과 신흥식 영등포을 지역위원장 직무대행을 비롯해 공동선대위원장단, 구·시의원 후보들이 참석해 승리를 다짐했다.조유진 후보는 이날 연설에서 “6·3 지방선거는 대한민국을 정상화하는 선거”라며 “내란을 딛고 출범한 이재명 정부가 성공하려면 지방정부 교체가 시급하다”고 말했다. 조 후보는 “이재명 정부와 정원오 서울시장 후보와 손잡고 일하는 구청장이 필요하다”고 강조했다.그는 “더 이상 무사안일과 행정편의주의에 영등포를 맡길 수 없다”며 “지난 4년 전임 구청장이 추진했던 굵직한 사업들을 취소했다가 재추진하거나 엉뚱한 사업으로 탈바꿈하는 행정 혼선이 반복됐다”고 설명했다. 이어 “업무추진비, 기본경비, 행사 경비 비율이 높아 경직성·소모성 지출에 대한 구조조정이 요구된다는 진단이 나오고 있다”고 덧붙였다.서울대 법과대학을 졸업한 조 후보는 현재 민주당 당대표 특별보좌역을 맡고 있다. 노무현 정부에서 청와대 행정관을 지냈다.