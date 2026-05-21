금양 상장폐지에 부산시 ‘지역경제 위기 대응 TF’ 가동

세줄 요약 부산시가 금양 상장폐지로 인한 지역경제 파장을 막기 위해 위기 대응 TF를 가동했다. 행정부시장을 단장으로 기업애로, 경영안정, 고용안정 지원팀을 꾸려 상담창구와 보증 지원, 근로자 상담을 추진했다. 금양 상장폐지 결정, 부산시 위기 대응 TF 가동

협력사 특례보증 100억원, 근로자 상담창구 마련

정부 지원 요청과 채권단 중재 역할도 병행

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시청 전경. 부산시 제공

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지난 20일 금양에 대한 상장폐지가 결정된 가운데 부산시가 21일 지역경제에 미칠 파장을 최소화하기 위한 ‘위기 대응 TF’를 가동하기로 했다.시는 금양 상장폐지로 인한 지역 내 협력사 등에 대한 영향은 제한적일 것으로 예측되지만 기업 리스크가 지역 전체의 시스템 위기로 번지지 않도록 방어막을 가동하기로 했다.이를 위해 행정부시장을 단장으로 한 위기 대응 TF를 가동한다. TF는 기업애로지원팀, 경영안정지원팀, 고용안정지원팀 등으로 구성된다.기업애로지원팀은 부산상공회의소 원스톱기업지원센터에 금양 관련 통합 상담창구를 운영한다. 경영안정지원팀은 금양 협력업체에 100억원 규모(업체당 1억원 한도)의 준재해, 재난 특례 보증을 지원할 방침이다.고용안정지원팀은 금양 사태 피해 근로자 통합상담창구 개설을 통해 이직과 전직, 체불임금 구제 등을 지원한다.시는 이와 별도로 금양 경영 위기 및 이에 따른 지역경제 영향 등을 고려한 정부 지원을 산업부에 요청하기로 했다.채권단 협상 과정에서도 행정적 지원과 함께 중재 역할을 하고, 필요시 구제 절차 협의도 지원하기로 했다.친환경 발포제 제조 중견기업이었던 금양은 2023년 부산시와 투자 양해각서를 체결하고 부산 기장군 동부산 E-PARK산단에 8000억원 투자 규모의 이차전지 공장(기장공장) 착공에 들어갔다.하지만 기장공장 착공 이후 몽골광산 실적 추정치 논란, 유상증자 철회 논란 등으로 불성실공시법인 및 관리종목으로 지정된 뒤 공장 건립에 차질을 빚었다. 현재 기장공장은 공정 87%까지 진행된 가운데 중단된 상태다.금양은 지난해 1천27억원 매출에 영업손실 446억원을 기록했고, 총부채는 부산은행 1356억원, 산업은행 200억원, 중국계 은행 360억원, 신보 304억원 등 7천600억원에 달하는 것으로 추정되고 있다.