광주은행-iM뱅크, 달빛동맹 10년…호영남 금융의 맥 잇다

대구서 ‘2026 달빛동맹’ 교류행사 성료

근대골목 ‘쓰담 투어’하며 지역사 공유

이미지 확대 광주은행과 iM뱅크가 19일 대구에서 연례 교류 행사를 열고 영호남 금융권 상생 협력을 다졌다. 광주은행 제공 닫기 이미지 확대 보기 광주은행과 iM뱅크가 19일 대구에서 연례 교류 행사를 열고 영호남 금융권 상생 협력을 다졌다. 광주은행 제공

세줄 요약 광주은행과 iM뱅크 임직원 50여 명이 대구에서 2026 달빛동맹 교류 행사를 열고 쓰담 투어와 근대역사관 방문을 진행했다. 2015년 협약 이후 해마다 이어온 교류는 영호남 금융권의 화합과 지역주의 극복을 상징하며, 상생의 모범 사례로 평가받고 있다. 광주은행·iM뱅크, 달빛동맹 10년 교류 지속

대구서 쓰담 투어·근대역사관 방문 진행

영호남 금융권 화합과 상생 모범 사례 평가

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호영남을 대표하는 금융기관인 광주은행과 iM뱅크(옛 DGB대구은행)가 10년째 이어온 ‘달빛동맹’의 깊이를 다시 한번 확인하며 지역주의의 벽을 허무는 금융권의 모범 사례를 제시하고 있다.21일 금융권에 따르면, 광주은행과 iM뱅크 임직원 50여 명은 지난 19일 대구광역시 일대에서 ‘2026 달빛동맹 교류 행사’를 갖고 양측의 결속을 다졌다. 지난 2015년 양사가 ‘달빛동맹 강화를 위한 교류협력’ 협약을 체결한 이래, 해마다 광주와 대구를 번갈아 오가며 쌓아온 우정의 결실이다.올해 행사는 대구의 숨결이 깃든 역사 공간을 중심으로 진행됐다. 양사 임직원들은 대구 근대골목 일대에서 쓰레기를 수거하며 걷는 환경정화 활동인 ‘쓰담 투어’에 동참했다.참가자들은 청라언덕부터 선교사주택길, 3·1만세운동길 등 대구의 근현대사를 상징하는 길을 함께 걸으며 주변 환경을 정비했다. 이어 대구근대역사관을 방문해 지역의 역사를 깊이 이해하고 공유하는 시간을 가졌다. 이는 단순한 친목 도모를 넘어, 서로의 문화를 존중하고 지역 사회에 기여하려는 실천적 의지가 담긴 행보로 풀이된다.지난 10년간 이어온 달빛동맹은 영호남 금융권 화합의 대명사로 자리 잡았다.지난해 전남 담양 죽녹원 일대에서 교류의 시간을 가진 데 이어, 올해 대구에서의 만남은 해를 거듭할수록 공고해지는 협력 관계를 상징적으로 보여준다.전문가들은 이러한 금융권의 지속적인 교류가 지역 사회와 은행 모두에 긍정적인 파급 효과를 주고 있다고 분석한다.정일선 광주은행장은 이번 행사에서 “10년 넘게 이어진 광주와 대구 간 교류를 통해 영호남 금융권의 협력과 상생의 의미를 더욱 깊이 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 다양한 분야에서 교류를 이어가며 은행권의 사회적 책임을 적극적으로 이행하겠다”고 강조했다.