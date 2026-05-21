‘경북 국제 AI·메타버스 영상제’ 판 커진다…경북도, 中 게임업계와 협력

세줄 요약 경북도가 베이징 애니메이션·게임산업 협회와 손잡고 콘텐츠·게임산업 육성을 강화했다. 텐센트·바이두 등 300여 회원사가 참여한 협회와 정책 교류, 기업 글로벌 진출, 행사 공동 홍보를 추진하고, 9월 열릴 국제 AI·메타버스 영상제와 게임페스티벌의 중국 기관 참여도 넓힐 계획이다. 경북도, 베이징 게임협회와 콘텐츠 협력 MOU 체결

2026 국제 AI·메타버스 영상제 중국 참여 확대 추진

정책 교류·글로벌 진출·공동 홍보·인적 교류 포함

이미지 확대 경북도는 지난 18일 ‘베이징 애니메이션＆게임산업 협회’와 콘텐츠·게임산업 육성 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 경북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북도는 지난 18일 ‘베이징 애니메이션＆게임산업 협회’와 콘텐츠·게임산업 육성 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 경북도 제공

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경북도가 ‘2026 경북 국제 AI·메타버스 영상제(GAMFF)’ 판 키우기에 나섰다.경북도는 최근 중국 베이징에서 ‘베이징 애니메이션＆게임산업 협회’와 콘텐츠·게임산업 육성 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.이번 협약에는 ▲게임·콘텐츠 산업 정책 및 산업정보 교류 ▲지역 기업 글로벌 진출 지원 ▲국내외 행사 공동 홍보 및 인적 교류 ▲게임산업 생태계 활성화를 위한 협력 등에 대한 내용이 담겼다베이징 애니메이션＆게임산업 협회는 텐센트와 바이두 등 중국 대표 인공지능(IT)·게임 기업 300여 곳이 회원사로 참여하는 정부 승인 비영리 법인이다. 리우춘강 협회장은 중국 내 게임 출시와 운영에 필요한 허가권인 ‘판호’ 최종 심사위원으로 활동하는 등 중국 게임산업 분야에서 영향력이 큰 인물로 알려졌다.특히 도는 이번 협약을 계기로 오는 9월 3일부터 6일까지 나흘간 구미·포항·경산 일원에서 개최될 경북 국제 AI·메타버스 영상제와 게임페스티벌 등 도 주관 행사에 중국 주요 기관과 기업 참여를 확대할 계획이다.또 상호 관련 패스트트랙 구축과 비즈니스 매칭 지원 등 실질적인 협력 과제도 함께 추진하기로 했다.양금희 경북도 경제부지사는 “이번 협약을 계기로 글로벌 AI·게임·콘텐츠 산업 협력 기반을 공고히 하고, 지역 기업의 글로벌 경쟁력 강화에 힘쓰겠다”고 밝혔다.한편 ‘2026 경북 국제 AI·메타버스 영상제’는 구미·포항·경산의 산업 인프라를 연계해 AI 및 가상융합 산업 관련 콘텐츠와 기술을 소개하는 문화·산업 교류의 장으로 운영될 예정이다.