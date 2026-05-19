광주시, 상무시민공원에 ‘참전기념탑’ 건립 본격 추진

19일 용역 착수보고회…보훈단체 의견 수렴·기본구상 논의

이미지 확대 광주 상무시민공원에 참전기념탑을 건립하기 위한 용역착수 보고회가 19일 광주 보훈회관에서 열렸다. 광주광역시 제공 닫기 이미지 확대 보기 광주 상무시민공원에 참전기념탑을 건립하기 위한 용역착수 보고회가 19일 광주 보훈회관에서 열렸다. 광주광역시 제공

세줄 요약 광주시가 상무시민공원에 참전유공자들의 명예와 희생정신을 기리는 참전기념탑 건립을 본격 추진했다. 공원조성계획 변경과 기본구상 용역 착수보고회를 열고 보훈단체 의견을 들었으며, 7월 용역 완료 뒤 디자인 공모로 규모와 형태를 확정할 계획이다. 상무시민공원 참전기념탑 건립 본격 추진

보훈단체 참석한 착수보고회서 방향 논의

7월 용역 완료 뒤 디자인 공모로 구체화

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광주시가 국가를 위해 헌신한 참전유공자들의 뜻을 기리기 위한 ‘참전기념탑’ 건립사업을 본격 추진하고 나섰다.광주시는 19일 서구 치평동 광주보훈회관에서 ‘참전기념탑 건립 공원조성계획 변경 및 기본구상 용역 착수보고회’를 열어 구체적인 사업 추진 방향과 향후 계획 등을 논의했다.이날 보고회에는 월남전참전자회, 고엽제전우회, 6·25참전자회 등 광주지역 보훈단체 관계자와 회원, 용역 수행기관 관계자 등 50여명이 참석했다.참전기념탑 건립은 국가를 위해 헌신한 참전유공자들의 명예를 선양하고 이들의 숭고한 희생정신을 미래세대에 계승하기 위한 사업이다. 광주시는 상무시민공원 내 기념공간을 조성할 계획이다.이 사업은 지난 2006년 월남참전유공전우연합회 광주·전남지부의 건립 건의로 처음 논의되기 시작했다. 이후 2023년 강기정 시장과 보훈단체 간담회 등을 거쳐 사업 추진이 본격화됐다.광주시는 그동안 시립수목원, 광주공원, 상무시민공원 등 후보지를 대상으로 모두 5차례에 걸쳐 현장 검토를 진행했으며, 지난해 최종 건립 예정부지로 상무시민공원을 확정했다.이번 용역은 참전기념탑 건립에 따른 공원조성계획 변경과 기본구상을 마련하기 위한 것으로, 올해 4월 착수해 오는 7월 완료될 예정이다.광주시는 용역 결과가 나오는대로 디자인 공모를 실시해 참전기념탑의 구체적 규모와 형태를 확정 지을 계획이다.박용수 민주인권평화국장은 “참전기념탑은 단순한 조형물이 아니라 국가를 위해 헌신한 참전유공자들의 명예와 희생을 기억하고 계승하기 위한 뜻깊은 공간이 될 것”이라고 말했다.