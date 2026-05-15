노동장관 만난 삼성전자 노조 “사측 대표교섭위원 교체 요청”(종합)

삼성전자 경영진 이어 장관까지 노조 만남

노조 “사측 입장 변화 있어야 교섭 임할 것”

이미지 확대 김영훈 고용노동부 장관이 15일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부회의 겸 경제ㆍ부동산 관계장관회의에 참석하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김영훈 고용노동부 장관이 15일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부회의 겸 경제ㆍ부동산 관계장관회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 삼성전자 노조가 김영훈 고용노동부 장관과 만나 교섭 재개를 위해 사측 대표교섭위원 교체와 실질적 입장 변화를 요구했다. 노조는 6월 7일 이후에만 협의하겠다고 밝히며 파업 강행 의사를 유지했고, 정부는 긴급조정권보다 대화를 우선한다는 입장을 고수했다. 교섭 재개 조건으로 대표교섭위원 교체 요구

6월 7일 이후 협의 가능, 파업 강행 의사

정부는 긴급조정권보다 대화 우선 입장

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김영훈 고용노동부 장관이 15일 삼성전자 노조를 만나기 위해 평택에 있는 사무실을 찾았다. 만남 이후 노조는 “사측 대표교섭위원을 교체할 것, 사측의 실질적인 입장 변화가 선행될 것을 요청드렸다”고 밝혔다.김 장관은 이날 최승호 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장 등 노조 관계자를 만나기 위해 삼성전자 평택캠퍼스로 향해 면담을 진행했다. 앞서 삼성전자 최고경영진이 노조 사무실을 직접 방문한 데 이어 김 장관까지 기업과의 대화를 촉구하고자 나선 것이다. 이 자리에서 총파업 계획과 노사 협상 상황, 향후 대응 방향 등을 논의한 것으로 전해졌다.이후 최 위원장은 “김영훈 장관님과 교섭 현황 전반에 대해 허심탄회하게 의견을 나눴다”며 “초기업 노조는 교섭 재개를 위해 사측 대표교섭위원을 교체할 것, 사측의 실질적인 입장 변화가 선행될 것을 요청드렸다”고 면담 내용을 조합원들에게 공지했다.이어 “초기업 노조는 교섭이 재개된다면, 책임 있는 자세로 성실히 임할 것임을 다시 한번 분명히 밝힌다”고 덧붙였다.삼성전자 노조는 이날 사측의 추가 대화 요청에도 “6월 7일 이후 협의할 의사가 있다”며 파업 강행 의사를 밝혔다. 6월 7일은 노조가 예고한 파업 종료일이다.노조의 파업이 가까워지자 쟁의행위를 막는 긴급조정권 발동 가능성도 거론되고 있으나 발동 권한을 가진 김 장관은 ‘대화가 우선’이라는 입장을 고수하고 있다. 청와대 역시 이날 “아직 긴급조정권 발동을 결정할 수 있는 단계는 아니다”고 밝혔다.