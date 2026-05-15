“기업 현장 행정지원 배우자”… 전국 지자체·기관 잇단 울산행

세줄 요약
- 전담 공무원 파견·인허가 신속 처리 주목
- 세종시·행복청, 울산 기업 지원 체계 견학
- 현대차 EV공장 현장서 행정 성과 확인
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울산시청.
울산시가 대규모 기업 투자 유치를 위해 도입한 ‘전담 공무원 파견 및 인·허가 신속 처리’ 등 전폭적인 행정 지원을 배우려는 지자체들의 발길이 이어지고 있다.
시는 15일 세종시와 행정중심복합도시건설청 합동 방문단이 울산의 주요 기업 지원 사례를 배우기 위해 시청과 현대자동차 전기차(EV) 신공장 건설 현장을 방문했다고 밝혔다.
이날 합동 방문단은 시 관계자들로부터 대규모 투자 유치 지원 체계와 울산경제자유구역의 관리·운영 노하우를 청취했다. 특히 ▲인·허가 과정의 획기적 단축 ▲불합리한 규제 개선 ▲부서 및 유관기관 간 유기적인 협업 체계 등에 대해 심도 있는 질의응답 시간을 가졌다. 이어 방문단은 현대자동차 울산EV공장으로 이동해 실제 공장 건설 추진 현황과 시의 행정 지원이 거둔 구체적인 성과를 직접 확인했다.
시는 민선 8기 출범 이후 대규모 투자 사업의 걸림돌을 제거하기 위해 ‘기업현장지원과’를 신설하고, 전담 공무원을 기업 현장에 직접 파견하는 전담 행정 지원 체계를 가동하고 있다. 시의 이러한 적극 행정은 기업 전담 창구 운영, 복잡한 인·허가 절차의 신속 처리, 기관 간 벽을 허문 협업 체계 구축 등으로 이어지며 울산을 ‘투자하기 가장 좋은 도시’로 체질을 바꾸는 데 핵심 역할을 하고 있다는 평가를 받는다.
아이수루 서울시의원, 몽골 항올구의회 대표단과 문화·교육 협력 논의... “다양성은 도시 성장의 경쟁력”
서울시의회 아이수루 의원(문화체육관광위원회 부위원장)은 13일 서울시의회 본회의장에서 몽골 울란바토르시 항올구의회 대표단(Representative of the Khan-Uul District Citizens’ Representative Khural)과 면담을 갖고, 문화·교육 분야 협력과 지방외교 활성화 방안에 대해 의견을 나눴다. 특히 몽골의 수도인 울란바토르시 항올(Khan-Uul)구는 면적 503㎢, 약 32만명(2026년 기준)의 인구를 보유한 지역으로 신도시 및 공항 등 산업시설 밀집 지역이자 울란바토르 내에서도 신흥 주거지역으로 빠르게 성장하고 있는 곳이다. 몽골 항올구의회는 이미 서울 강남구·광진구, 부산 해운대구, 경남 함안군, 울산 남구 등 국내 주요 지자체와 자매우호 결연을 맺고 활발한 교류를 이어오고 있는 핵심 파트너다. 이날 방문한 6명의 대표단은 서울시의회의 선진 의정 운영 시스템과 문화·교육 정책, 도시 발전 사례를 직접 살피며 양 도시 간 실질적인 협력 가능성을 타진했다. 아이수루 의원은 환영 인사를 통해 “대한민국과 몽골은 오랜 우정과 협력의 역사를 이어온 중요한 동반자”라며 “몽골과 한국은 오래전부터 이어져 온 깊은 관계
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이런 성과가 소문을 타면서 2024년부터 현재까지 대전시, 전남도의회, 여수상공회의소, 창원시 등 전국 각지의 지자체와 유관 기관들이 시의 기업 지원 시스템을 배우기 위해 잇따라 방문하고 있다. 시 관계자는 “기업의 투자가 곧 지역 경제 활성화와 일자리 창출로 이어지는 만큼 앞으로도 기업 현장의 목소리에 귀 기울이며 전폭적인 행정 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
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울산시가 민선 8기 출범 이후 신설한 부서는?