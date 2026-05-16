[서울데이터랩]미국 증시, 기술주·반도체 약세에 일제히 하락 마감

세줄 요약 미국 뉴욕증시가 대형 기술주와 반도체주 약세에 눌려 주요 지수가 모두 하락했다. 필라델피아 반도체지수는 4% 넘게 급락했고, 엔비디아·테슬라·AMD 등도 큰 폭으로 밀렸다. 반면 일부 에너지주와 결제주는 강세를 보였다. 대형 기술주·반도체주 약세로 뉴욕증시 동반 하락

필라델피아 반도체지수 4% 급락, VIX 상승

엔비디아·테슬라 급락, 에너지·결제주 방어

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15일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 대형 기술주와 반도체주 약세가 두드러지며 주요 지수가 일제히 하락 마감했다. 다우존스지수는 전장보다 537.29포인트(1.07%) 내린 4만9526.17에 거래를 마쳤고, S＆P 500지수는 92.74포인트(1.24%) 하락한 7408.50, 나스닥 종합지수는 410.08포인트(1.54%) 밀린 2만6225.15를 기록했다.기술주 중심의 나스닥100지수도 455.10포인트(1.54%) 떨어진 2만9125.20에 마감했다. 반도체 업종 전반의 부진이 두드러지면서 필라델피아 반도체지수는 485.32포인트(4.02%) 급락한 1만1588.46을 나타냈다. 시장 변동성을 보여주는 VIX 지수는 6.78% 오른 18.43으로 올라 투자심리 위축을 반영했다.나스닥 시가총액 상위 종목 가운데서는 엔비디아가 4.42% 내린 225.32달러로 밀렸고, 테슬라도 4.75% 하락한 422.24달러를 기록했다. 브로드컴은 3.32%, AMD는 5.69%, ASML홀딩 ADR은 5.22%, 인텔은 6.18%, 램리서치는 4.82% 하락하는 등 반도체와 관련 장비 종목 전반에 매도세가 집중됐다. 마이크론 테크놀로지도 6.62% 떨어졌다.대형 기술주 흐름은 엇갈렸다. 마이크로소프트는 3.05% 오른 421.92달러, 애플은 0.68% 상승한 300.23달러로 마감했지만 아마존은 1.15%, 알파벳 클래스A는 1.07%, 알파벳 클래스C는 0.97%, 메타는 0.68% 각각 하락했다. 시스코시스템즈는 2.32% 올랐고 코스트코는 0.74%, 팔란티어는 0.19% 상승 마감했다.뉴욕증시 상위 종목에서는 에너지주의 상대적 강세가 눈에 띄었다. 엑슨모빌은 4.07% 오른 157.92달러, 셰브론은 2.39% 상승한 191.10달러를 기록했다. 비자와 마스터카드도 각각 1.00%, 0.87% 올랐다. 반면 TSMC ADR은 3.20%, 캐터필러는 3.47%, 존슨앤드존슨은 1.77%, 오라클은 1.36%, 유나이티드헬스 그룹은 1.31% 하락했다. 알리바바 ADR은 6.04% 급락했다.금융주도 대체로 약세였다. JP모건체이스는 0.70%, 뱅크오브아메리카는 0.16%, 모간스탠리는 1.04%, HSBC홀딩스 ADR은 2.04% 하락했다. 버크셔 해서웨이 클래스B는 0.28%, 클래스A는 0.46% 내렸다.이날 장세는 반도체 업종 급락이 증시 전반의 부담으로 작용한 가운데 일부 에너지주와 결제주가 방어력을 보이는 흐름으로 요약됐다. 다우운송지수만 0.38% 상승한 2만134.18로 마감해 차별화된 흐름을 보였지만, 전반적으로는 위험자산 선호가 약해지며 뉴욕증시가 약세로 장을 마쳤다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자