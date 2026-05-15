대구시, 팔공산 산불 비상체제 6월 초까지 연장…드론·CCTV 총동원

열화상 드론으로 감시, 야간 순찰 강화

이미지 확대 지난 11일 오후 12시 48분쯤 대구 동구 팔공산 갓바위 인근서 산불이 발생해 연기가 치솟고 있다. 산림청 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 11일 오후 12시 48분쯤 대구 동구 팔공산 갓바위 인근서 산불이 발생해 연기가 치솟고 있다. 산림청 제공

세줄 요약 대구시가 팔공산 산불방지대책본부를 다음 달 초까지 유지한다. 부처님오신날 연휴와 지방선거일에는 24시간 특별근무를 하고, 국립공원 순찰과 산림재난대응단 전진 배치를 강화한다. 열화상 드론과 CCTV로 야간 무단 입산과 위험 행위를 집중 감시하고, 탐방로 통제와 사찰 안내도 병행한다. 산불방지대책본부 6월 초까지 연장 운영

부처님오신날·선거일 24시간 특별근무

드론·CCTV·순찰로 야간 감시 강화

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대구시는 다음 달 초까지 산불방지대책본부를 유지한다고 15일 밝혔다.특히 부처님오신날(5월 24일) 연휴와 지방선거일인 다음 달 3일에는 24시간 특별근무체계를 운영한다.시와 국립공원공단은 경찰 등에 요청해 국립공원 일대 순찰을 강화하고, 산림재난대응단을 전진 배치한다.열화상 드론을 활용해 야간 무단 입산과 산불 위험 행위를 집중적으로 순찰하는 등 첨단장비에 기반한 감시체계를 강화한다. 이어 국립공원공단은 야간 순찰과 비상근무를 오후 9시까지 연장한다.오는 16일에는 팔공산국립공원 주요 시설지구에서 관계기관과 합동으로 산불 예방 캠페인을 하고, 시민 신고제 활성화를 위한 현수막도 추가로 설치해 산불 예방 분위기를 조성한다.이 밖에 탐방로와 샛길 주변에 폐쇄회로(CC)TV 50대를 설치하고, 비법정탐방로 무인 감시·계도 시스템도 2곳 추가로 구축한다.또 이달 말까지 팔공산 탐방로 4개 노선을 신규 통제하고, 공원 내 사찰에 서한을 보내 사찰 안에서 흡연이나 화기를 취급하지 않도록 안내한다.대구시 관계자는 “예방 중심 현장 대응체계를 계속해 운영하고, 불법 행위에 대해서는 엄정 대응하겠다”고 밝혔다.앞서 지난 11일 낮 12시 48분쯤 팔공산국립공원에서 불이 났지만, 헬기 등을 투입해 1시간여 만에 진화하면서 큰 피해로 이어지지는 않았다.