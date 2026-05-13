청년 일상과 고민을 문화로 풀어낸다…16~17일 부산 작당 페스타

세줄 요약 부산 청년문화공간 청년작당소에서 16~17일 ‘2026 작당페스타’가 열린다. ‘청년들의 문화 우주, 낯선 신호를 따라’를 주제로 청년들이 서로의 경험과 고민을 나누고 새로운 시선을 찾는 교류의 장으로 꾸며진다. 전시와 공연, 마켓, 워크숍 등 다양한 프로그램도 마련된다. 부산 청년작당소서 16~17일 작당페스타 개최

청년 경험·고민 공유하는 문화 교류의 장

전시·공연·마켓·워크숍 등 다채로운 구성

이미지 확대 2026 작당페스타 2026 작당페스타가 16~17일 부산청년문화공간 청년작당소에서 열린다. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 작당페스타 2026 작당페스타가 16~17일 부산청년문화공간 청년작당소에서 열린다. 부산시 제공

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청년문화축제 ‘2026 작당페스타’가 16, 17일 부산 대표 청년문화공간인 부산 중구 신창동 청년작당소에서 열린다.이번 행사는 ‘청년들의 문화 우주, 낯선 신호를 따라’라는 주제로 개최된다.각기 다른 삶을 살아가는 청년들이 한자리에 모여 서로의 경험과 고민을 나누고, 새로운 시선을 발견하는 교류의 장으로 기획됐다.행사는 청년 커뮤니티와 창작자 등 부산 지역 청년들이 프로그램 구성부터 운영까지 주도적으로 참여했다.전시, 공연, 마켓, 워크숍까지 특색을 살린 프로그램을 선보이며, 방문객에게 몰입도 높은 문화 경험을 제공할 계획이다.김귀옥 부산시 청년산학국장은 “이번 행사가 청년들이 자신의 일상과 고민을 문화로 풀어내고, 시민들과 함께 어우러져 활기찬 에너지를 나누는 소통의 장이 되길 기대한다”라고 밝혔다.2021년 2월에 문을 연 청년작당소는 다채로운 문화예술 프로그램을 체험하거나 교류할 수 있는 부산의 대표 청년문화공간으로, 지난해 3만여 명 이상이 다녀갔다.