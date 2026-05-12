무등산국립공원 원효계곡 일대 ‘상가 철거’ 본격화

원효사공원마을 정비사업…기존 상가지구 자연상태 복원

원효광장과 연결된 3구간 탐방로, 사업 완료시까지 통제

이미지 확대 무등산국립공원 원효계곡 일대 상가들이 철거되고 있다. 무등산국립공원사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 무등산국립공원 원효계곡 일대 상가들이 철거되고 있다. 무등산국립공원사무소 제공

세줄 요약 무등산국립공원 원효계곡 일대에서 상가 철거가 시작됐다. 국립공원공단은 원효사공원마을지구 정비사업으로 낡고 슬럼화한 상가를 철거하고 주민을 공원 밖으로 이주시켜 자연 상태로 복원할 계획이다. 철거 작업에 따라 일부 탐방로는 한시 통제됐다. 원효계곡 상가 철거 본격화

원효사공원마을지구 정비 추진

일부 탐방로 한시 통제

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국립공원공단 무등산국립공원사무소는 원효사공원마을지구(옛 집단시설지구) 정비사업을 추진하기 위해 무등산국립공원 원효계곡 일대 상가에 대한 철거를 진행 중이라고 12일 밝혔다.원효사공원마을지구 정비사업은 무등산국립공원 심층부인 원효계곡에 있는 낡고 슬럼화한 상가를 철거하고, 상가 주민을 공원 바깥 지역으로 이주시켜 기존 상가지구를 자연 상태로 복원하기 위한 것이다.그동안 이주단지 조성이 정체되면서 일부 상가 주민들의 미퇴거와 반발 등으로 장기간 사업이 속도를 내지 못했지만 지속적인 협의와 소통을 거쳐 최근 상가 주민들이 자진 퇴거에 나서면서 철거를 진행할 수 있게 됐다.한편, 공원사무소에서는 원효사공원마을지구 정비사업 대상지 철거 작업이 진행됨에 따라 현장을 지나는 탐방객들의 안전사고를 예방하기 위해 원효광장과 연결되는 3구간의 탐방로를 한시적으로 통제한다고 밝혔다. 통제되는 탐방로는 억새평전~원효광장, 풍암정~원효광장, 제철유적지~원효광장 구간이다.이관옥 탐방시설과장은 “해당 탐방로는 철거작업이 마무리되는 시점까지 통제될 예정”이라며 “통제 기간 내에 해당 탐방로를 출입하는 탐방객은 자연공원법에 따라 과태료가 부과될 수 있는 만큼 출입을 자제해 주시길 당부드린다”고 말했다.