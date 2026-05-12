부산시, 중동전쟁 피해 지역기업 지원 속도 낸다

세줄 요약 부산시가 중동전쟁 장기화로 피해를 보는 지역 수출기업을 돕기 위해 현장 체감형 긴급 지원체계를 가동했다. 추경으로 바우처, 해외 물류비, 전시회 참가 지원을 늘리고, 올해 물량을 일괄 접수하는 방식으로 절차도 바꿔 신속 지원에 나섰다. 중동전쟁 장기화로 수출기업 피해 확대

부산시, 긴급 수출 지원체계 가동

바우처·물류비·전시회 지원 확대

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부산시는 중동전쟁 장기화로 어려움을 겪는 수출기업을 지원하기 위해 집중 지원체계를 가동한다고 12일 밝혔다.시는 우선 ‘현장 체감형 긴급 수출 지원체계’를 운영하고, 기업이 현장에서 체감할 수 있는 맞춤형 지원에 속도를 내기로 했다.이를 위해 추가경정예산에 수출입 애로 중소기업 바우처 지원 8억9000만원, 해외 물류비 지원 4억5600만원, 해외전시회 참가 지원 12억8400만원 등을 추가 편성하는 등 지원 규모를 확대한다.지원 규모 확대와 함께 지원 절차도 개선한다.기존 월별 접수·심사 방식에서 벗어나 올해 전체 물량을 일괄 접수하는 방식으로 전환해 기업이 빠르게 지원받을 수 있도록 할 계획이다.해외 물류비 지원사업 수혜 기업이 해당 사업으로 지원받지 않은 수출 건에 대해서는 수출입 애로 중소기업 바우처 사업의 물류비 지원을 추가 신청할 수 있도록 해 폭넓은 지원이 가능하도록 운영할 계획이다.또 지자체 최초로 ‘원부자재 공동구매 지원사업’을 이달 중 본격 추진한다.김경덕 부산시장 권한대행은 “대외 리스크가 지속되는 상황에서 지역기업이 가장 어려움을 겪는 분야가 물류 분야”라며 “기업이 체감할 수 있는 지원이 신속하게 이뤄질 수 있도록 지원 속도와 규모를 동시에 강화하겠다”라고 전했다.