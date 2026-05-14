[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 14일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 14일

입력 2026-05-14 01:12
수정 2026-05-14 01:13
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36년생 : 준비해 둔 일이 한결 자연스럽게 풀린다.

48년생 : 기회를 단단히 붙잡으라.

60년생 : 기다리면 복이 다가온다.

72년생 : 계획한 일을 시작해도 좋다.

84년생 : 여기저기 호운이 있는 날이다.

96년생 : 뜻한 바가 이루어지는 흐름이다.



37년생 : 잠시 쉬는 선택이 답이다.

49년생 : 충실함이 행운을 부른다.

61년생 : 말을 줄이니 괜한 피로가 덜어지게 된다.

73년생 : 구설은 피하고 조용히 하라.

85년생 : 어려운 이웃을 도우라.

97년생 : 성급한 행동은 금물이다.

호랑이

38년생 : 애쓰지 않아도 좋은 흐름이 곁에 머문다.

50년생 : 작은 횡재가 스치는 때이다.

62년생 : 하는 일마다 이득이 따른다.

74년생 : 건강 관리를 먼저 하라.

86년생 : 노력의 대가가 보이는 날이다.

98년생 : 분수를 지키면 유리하다.

토끼

39년생 : 일찍 정리하고 들어가라.

51년생 : 어려울 때 귀인이 온다.

63년생 : 신용을 지키는 것이 복이다.

75년생 : 베푼 만큼 이익이 따른다.

87년생 : 반가운 인연이 다시 마음을 데워줄 수 있다.

99년생 : 움직이면 길이 열리는 날이다.



40년생 : 한 번 더 살핀 선택이 만족을 남겨준다.

52년생 : 침착하면 행운이 온다.

64년생 : 사고는 미리 경계하라.

76년생 : 일이 순조롭게 풀리는 날이다.

88년생 : 작은 이득이 따르는 흐름이다.

00년생 : 불편한 일은 조심히 넘기라.

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41년생 : 몸과 마음이 편안한 날이다.

53년생 : 자만심은 내려놓으라.

65년생 : 도움으로 일이 풀리는 흐름이다.

77년생 : 차분한 태도가 하루를 살린다.

89년생 : 재물운이 두터워지는 날이다.

01년생 : 남의 일에는 간섭 말라.



42년생 : 현실에 맞게 처신하라.

54년생 : 여유를 가지면 기운이 안정된다.

66년생 : 집안에 경사가 있는 날이다.

78년생 : 가벼운 마음으로 나서니 일이 덜 무겁다.

90년생 : 길운이 가까이 다가온다.

02년생 : 투자 규모를 줄이는 것이 답이다.



43년생 : 행운이 찾아오는 날이다.

55년생 : 순탄히 풀리는 흐름이다.

67년생 : 서운한 기색이 풀리며 분위기가 밝아진다.

79년생 : 일을 추진하면 길이 열린다.

91년생 : 기운이 비니 무리 말라.

03년생 : 마음이 안정되면 편안하다.

원숭이

44년생 : 성공의 길로 들어서는 때이다.

56년생 : 작은 호기심이 새로운 즐거움이 되어 준다.

68년생 : 양보의 미덕을 지니라.

80년생 : 좋은 기회가 다가오는 흐름이다.

92년생 : 근심이 풀리는 전환점이다.

04년생 : 재수가 밝게 트이는 날이다.



45년생 : 큰 길운이 다가오는 날이다.

57년생 : 가정의 경사가 따르는 흐름이다.

69년생 : 즐겁게 보내면 대길이다.

81년생 : 평소의 성실함이 오늘 빛을 보게 된다.

93년생 : 세심한 주의가 필요한 날이다.

05년생 : 밖에 나가면 재물이 따른다.



46년생 : 호운이 함께하는 흐름이다.

58년생 : 적극적인 노력이 필요하다.

70년생 : 밖에 나가면 재물이 따른다.

82년생 : 무리하지 않는 태도가 오히려 힘이 된다.

94년생 : 휴식이 가장 좋은 선택이다.

06년생 : 확장은 천천히 살피라.

돼지

47년생 : 적극적으로 움직이는 것이 답이다.

59년생 : 바쁜 흐름 속에서도 미소를 잃지 않게 된다.

71년생 : 큰 성과가 기대되는 날이다.

83년생 : 구설은 피하고 조용히 하라.

95년생 : 재복이 왕성한 흐름이다.

07년생 : 어려운 이를 도우면 복이다.
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