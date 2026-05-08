[속보] ‘호르무즈 우회’ 한국 유조선 네 번째 홍해 통과

이미지 확대 서산 앞바다 도착한 ‘호르무즈 탈출’ 유조선 오데사호 호르무즈 해협이 다시 봉쇄되기 직전 빠져나온 유조선 오데사호가 8일 오전 충남 서산 앞바다에 도착해 있다. 오데사호는 이날 오후 육지로부터 5㎞가량 떨어진 HD현대오일뱅크 해상계류시설에 원유 100만 배럴을 하역할 예정이다. 오데사호는 이란이 호르무즈 해협을 다시 봉쇄하기 직전인 지난달 13일 해협을 통과한 것으로 알려졌다. 한국도선사협회 대산항 도선사회 제공 닫기 이미지 확대 보기 서산 앞바다 도착한 ‘호르무즈 탈출’ 유조선 오데사호 호르무즈 해협이 다시 봉쇄되기 직전 빠져나온 유조선 오데사호가 8일 오전 충남 서산 앞바다에 도착해 있다. 오데사호는 이날 오후 육지로부터 5㎞가량 떨어진 HD현대오일뱅크 해상계류시설에 원유 100만 배럴을 하역할 예정이다. 오데사호는 이란이 호르무즈 해협을 다시 봉쇄하기 직전인 지난달 13일 해협을 통과한 것으로 알려졌다. 한국도선사협회 대산항 도선사회 제공

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중동 전쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄된 이후 네 번째 한국 원유 수송선이 우회로인 홍해를 통과해 국내로 오고 있는 것으로 확인됐다.해양수산부는 8일 오전 11시 기준 네 번째 우리 선박이 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 적재한 뒤 홍해를 안전하게 통과해 국내로 원유를 운송 중이라고 밝혔다. 지난달 중순 첫 사례를 시작으로 이달 들어 두 차례 홍해를 통과한 바 있다. 지난달 홍해를 통과한 첫 유조선은 이달 7일 전남 여수 GS칼텍스 원유 부두에 도착했다.해수부는 “해당 선박이 홍해를 항해하는 동안 24시간 실시간 모니터링, 항해 안전 정보 제공, 해수부-선사-선박과의 실시간 소통 채널 운영 등을 통해 우리 선박과 선원의 안전을 지원했으며, 앞으로도 국내 원유 수급의 안정화를 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.