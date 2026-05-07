[포토] 여름 불청객 ‘러브버그’ 방제

세줄 요약
- 서울시, 러브버그 등 대발생 곤충 선제 방제 강화
- 유충 서식지 정비와 Bti 살포로 개체 증가 억제
- 포집기·살수 드론 도입해 여름철 현장 대응 확대
서울시는 이른바 ‘러브버그’라 불리는 붉은등우단털파리 등 대발생 곤충의 확산을 막기 위해 선제 대응에 나선다고 7일 밝혔다.
대발생은 특정 시기와 장소에서 눈에 띌 정도로 개체가 급증하는 현상을 뜻한다. 주로 기후변화나 천적 감소 등으로 인해 발생한다.
서울에선 붉은등우단털파리 발생 민원이 2022년 4418건, 2023년 5600건, 2024년 9296건, 2025년 5282건에 달했다. ‘팅커벨’이라는 별명을 가진 동양하루살이 역시 2024년 240건, 2025년 43건의 민원이 접수됐다.
이 같은 대발생 곤충은 감염병의 직접 매개체가 되진 않지만, 불편과 불쾌감을 일으킨다.
시가 지난해 1000명을 대상으로 실시한 인식 조사에 따르면 시민 90.7%가 혐오감을 느낀다고 답했고 89.8%는 방제 강화가 필요하다고 답했다.
이에 시는 ‘서울시 대발생 곤충 관리 및 방제 지원에 관한 조례’를 바탕으로 그간 축적한 경험을 분석해 25개 자치구와 함께 발생 여부를 감시하고 곤충 유충 단계부터 친환경 중심 방제 전략을 강화하기로 했다.
시는 붉은등우단털파리가 유충기인 4∼5월 낙엽층과 부식토에 서식하는 점을 고려해 서식 환경을 정비해 개체 증가를 억제해왔다.
또 지난 4월 강서구·양천구·금천구·구로구·관악구·은평구·노원구·중구·중랑구에 유충 서식 실태조사를 실시했다.
올해는 특히 유충이 대량으로 발생할 것으로 예측되는 은평구 백련산, 노원구 불암산의 총 1만 2600㎡ 면적에 친환경 미생물 방제제 Bti를 시범 살포한다. 이는 특정 파리류 유충에 선택적으로 작용하는 생물학 제제다.
또 성충이 대발생하는 6∼7월에는 은평구 백련산에 광원 포집기를, 노원구 불암산에 고공 대량 포집기를 운영할 계획이다. 유인물질을 활용한 포집기 1300대를 19개 자치구 공원과 산 주변에 설치할 방침이다.
대발생 시기에는 대량 살수를 실시하고, 강서구·양천구에는 대형 방제용 살수 드론을 신규 도입해 현장 대응을 강화할 계획이다.
시는 동양하루살이에 대해선 빛에 몰려드는 습성을 활용해 성동구 뚝도시장 일대에 지난해 200대 운영한 청색광 제거등을 올해는 300대로 확대한다. 또 뚝섬한강공원 인근에 고공 대량 포집기 1대를 신규 설치한다.
김용일 서울시의원, 서대문구 조계종 연합 봉축음악회 참석
서울시의회 기획경제위원회 소속 김용일 의원(국민의힘, 서대문구 제4선거구)이 지난 2일 서대문 홍제폭포 특설무대에서 개최된 ‘제12회 서대문구 조계종 연합 봉축음악회’에 참석해 시민들과 소통하는 시간을 가졌다. 부처님 오신 날을 앞두고 열린 이날 행사에서 김 의원은 축하의 뜻을 전하며, 지역 사회의 화합과 안녕을 기원했다. 대한불교조계종 서대문구 주지협의회가 주최하고 BTN라디오 주관, 서대문구 후원의 이번 행사는 부처님 오신 날을 맞아 ‘마음은 평안으로, 세상은 화합으로’라는 슬로건 아래 서대문구 내 옥천암, 광명사, 수효사 등 연합 사찰들이 뜻을 모아 마련했다. 행사는 1부 봉축 법요식을 시작으로 2부 봉축 음악회로 이어졌다. BTN 김지원 아나운서의 사회로 진행된 음악회에는 정홍일, 윤성, 강성희, 김준수 등 실력파 가수들이 출연해 홍제폭포를 찾은 주민들에게 수준 높은 공연과 감동을 선사했다. 김 의원은 법요식에 참석해 부처님의 자비 광명이 온 누리에 가득하기를 기원하며, 행사를 준비한 서대문구 조계종 주지협의회 회장 스님과 관계자들에게 감사의 뜻을 전했다.
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조영창 서울시 시민건강국장은 “대발생 곤충은 짧은 기간 집중적으로 발생해 사후 방제만으로는 한계가 있다”며 “다양한 친환경 방제 기술을 시범적으로 현장 적용하는 한편 서울 여건에 맞는 과학적인 선제 대응 체계를 지속 추진해 시민의 불편을 줄여가겠다”고 말했다.
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