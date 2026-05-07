어린이날 9세 아들 엉덩이 1대 때렸다가…아동학대 입건

세줄 요약 어린이날 충북 청주 한 기도원에서 40대 친모가 9세 아들의 엉덩이를 손으로 한 차례 때린 혐의로 아동학대 입건됐다. 지인은 평소 회초리 체벌도 봤다고 진술했고, 청주시는 아동을 보호시설로 분리했다. 어린이날 청주 기도원서 친모 아동학대 입건

9세 아들 엉덩이 한 차례 체벌 혐의 수사

지인 신고와 보호시설 분리 조치 진행

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어린이날 초등학생 아들의 엉덩이를 손으로 한 차례 때린 40대 친모가 아동학대 혐의로 경찰 수사를 받고 있다.7일 연합뉴스에 따르면 충북 청주 청원경찰서는 아동복지법 위반 혐의로 40대 여성 A씨를 불구속 입건해 조사 중이라고 밝혔다.A씨는 어린이날이었던 지난 5일 오후 11시쯤 청주 한 교회 기도원에서 아들 B(9)군의 엉덩이를 손으로 한 차례 때린 혐의를 받는다.당시 같은 기도원에서 생활하던 지인이 경찰에 신고한 것으로 전해졌다. 신고자는 경찰 조사에서 “A씨가 평소에도 회초리로 아이를 때리는 모습을 봤다”며 “경각심을 주기 위해 신고했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.A씨는 이날 B군이 교회 장로를 따라 농사일을 도운 뒤 늦게 돌아오자 훈육 차원에서 체벌한 것으로 조사됐다.청주시는 현재 B군을 보호시설로 분리 조치한 상태다. 경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.