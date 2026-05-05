중부내륙고속도 고령JC서 트레일러-화물차 추돌…50대 트레일러 운전자 중상

세줄 요약 5일 오전 경북 고령군 중부내륙고속도로 창원 방향 고령JC 부근에서 고장으로 정차한 5t 화물차를 뒤따르던 트레일러가 들이받는 사고가 났다. 이 사고로 50대 트레일러 운전자가 중상을 입어 병원으로 옮겨졌고, 경찰은 운전 부주의 여부를 조사 중이다. 고령JC 인근서 트레일러-화물차 추돌 사고 발생

고장 정차한 5t 화물차 뒤 트레일러가 충돌

50대 트레일러 운전자 중상, 병원 이송

사고 현장. 고속도로 CCTV캡처.경북소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 사고 현장. 고속도로 CCTV캡처.경북소방본부 제공

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5일 오전 6시 53분쯤 경북 고령군 성산면 강정리 중부내륙고속도로 창원 방향 고령 분기점(JC) 부근 2차로에 고장으로 정차한 5t 화물차량을 뒤따라오던 트레일러가 들이받는 사고가 났다.이 사고로 트레일러 운전자 50대 남성이 중상을 입어 병원으로 옮겨졌다.경찰은 한때 사고 현장을 수습하는 동안 갓길로 차량을 통행시켰다. 차량 통행은 정오쯤부터 정상 재개됐다.경찰은 운전 부주의로 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.