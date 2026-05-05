광주 도심서 여고생 살해 후 도주…20대 남성 검거

사건현장 인근서 11시간 만에 붙잡혀…추가 범행 없어

심야 광주 도심서 여고생 살해 후 도주 20대 남성 체포

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세줄 요약 광주 광산구 도심 보행로에서 20대 남성이 여고생을 흉기로 살해하고, 이를 말리려던 남고생에게도 흉기를 휘둘러 다치게 했다. 범행 뒤 승용차와 택시를 갈아타며 달아났으나 11시간 만에 주거지 인근에서 붙잡혔다. 광주 도심 보행로서 여고생 흉기 살해

비명 듣고 온 남고생도 공격해 부상

도주 11시간 만에 주거지 인근 검거

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광주 한밤중 도심 길거리에서 여고생을 살해하고 도주한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.광주 광산경찰서는 5일 여고생 A(17)양을 살해하고 도움을 주기 위해 달려온 남고생 B(17)군에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 남성 C(24)씨를 살인, 살인미수 등 혐의로 긴급체포했다. 범행 11시간 만이다.경찰에 따르면 C씨는 이날 0시 11분쯤 광주 광산구 월계동 남부대학교 인근 보행로에서 고등학교 2학년생 A양을 흉기로 찔러 살해하고, 고교 2학년 B(17)군에게도 흉기를 휘두른 혐의를 받고 있다.범행 후 승용차와 택시 등을 갈아타며 도망친 그는 이날 오전 11시 24분쯤 사건 현장에서 멀지 않은 광산구 첨단지구의 주거지 인근에서 검거됐다.경찰 조사 결과 C씨는 사건 당시 A양과 길거리에서 말다툼하다가 흉기를 휘둘러 살해한 것으로 잠정 확인됐다. 평소 아는 관계인지, 길거리에서 우연히 마주친 것인지 여부는 현재 조사 중이다.B군은 A양과는 모르는 관계로 우연히 주변을 지나던 중 A양의 비명이 들리자 도움을 주려고 사건 현장에 다가갔다가 공격을 당한 것으로 알려졌다.경찰은 C씨의 범행 동기, 피해자들과의 관계 등 정확한 사건 경위를 파악하고 있다.