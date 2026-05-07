한화 찾은 미국 국방인사들…해리스 전 태평양사령관 등 방문

한화에어로·오션·시스템 방문

사업현황 공유하고 협력안 논의

이미지 확대 해리 해리스(오른쪽에서 세번째) 전 미태평양사령관과 미군 신임 장성 등 고위인사단이 지난 6일 서울 장교동 한화빌딩에서 간담회를 갖고 있다. 한화에어로스페이스 제공 닫기 이미지 확대 보기 해리 해리스(오른쪽에서 세번째) 전 미태평양사령관과 미군 신임 장성 등 고위인사단이 지난 6일 서울 장교동 한화빌딩에서 간담회를 갖고 있다. 한화에어로스페이스 제공

세줄 요약 한화에어로스페이스·한화시스템·한화오션이 해리스 전 태평양사령관 등 미국 국방 고위인사단을 초청해 간담회를 열었다. 양측은 한화의 방산 역량과 한미 동맹 기여 방안을 공유하고, 미국 현지 투자·생산·기술 협력 가능성도 함께 논의했다. 한화 방산 3사, 미국 국방 고위인사단 초청 간담회 개최

해리스 전 태평양사령관 등 20여명 참석, 협력 논의

지상·항공·해양 분야 한미 동맹 기여 방안 공유

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한화 방산 3사(한화에어로스페이스·한화시스템·한화오션)가 해리 해리스 전 미국 태평양사령관 등 미국 국방 고위인사단을 본사로 초청해 한미 방산 협력 간담회를 열었다고 7일 밝혔다.전날 서울 장교동 한화빌딩에서 열린 이번 행사에는 해리스 전 사령관과 미국 육·해·공군 및 해병대 신임 장성급 인사, 국방정보국(DIA) 관계자 등 20여명이 참석했다.3사 경영진은 그룹 방산 부문의 사업 현황과 비전, 주요 무기체계의 역량을 소개하고 지상·항공·해양 각 분야에서 한미 동맹에 기여할 수 있는 방안을 공유했다.미국 측 인사들은 한화의 방산 체계 역량에 높은 관심을 보인 것으로 전해졌다. 한화는 “양측은 한화의 방위산업 역량이 한미 동맹의 핵심 축으로 부상하고 있다는 데 공감했고 협력 방안에 대해 심도 있는 논의를 이어갔다”고 전했다.해리 해리스 제독은 미국 해군사관학교를 졸업하고 미국 해군 태평양함대 사령관, 미국 태평양 사령관 등을 역임했다. 2018년부터 2021년까지 주한미국대사를 지냈고, 현재는 국방대(NDU) 시니어 펠로우이자 주한미국상공회의소 명예회장으로 활동하고 있다.한화에어로스페이스 관계자는 “한미 동맹은 한화 방산 사업의 근간”이라며 “미국 현지에서의 투자·생산·기술 협력으로 양국 방위 산업이 함께 성장하는 모델을 만들겠다”고 말했다.