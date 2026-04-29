“오송참사 다시 없게” 침수 지하차도 차단, 내비로 실시간 안내

다음 달 서울·대전 83곳 시범 시행… 내년 1월부터 전국 확대

이미지 확대 2023년 7월 15일 발생한 오송지하차도 참사 당시 현장 모습. 닫기 이미지 확대 보기 2023년 7월 15일 발생한 오송지하차도 참사 당시 현장 모습.

이미지 확대 박형배 행정안전부 안전예방정책실장이 29일 정부세종청사 중앙동 브리핑룸에서 열린 정책설명회에서 ‘국민안전24 통합운영, 모바일 재난관리 정보시스템 사용편의성 강화, 지하차도 차단 정보 안내 서비스’ 등을 설명하고 있다. 행안부 제공 닫기 이미지 확대 보기 박형배 행정안전부 안전예방정책실장이 29일 정부세종청사 중앙동 브리핑룸에서 열린 정책설명회에서 ‘국민안전24 통합운영, 모바일 재난관리 정보시스템 사용편의성 강화, 지하차도 차단 정보 안내 서비스’ 등을 설명하고 있다. 행안부 제공

이미지 확대 올해 2분기부터 현대차·기아차·제네시스에서 사용 가능한 네이버지도 모습. 민나리 기자 닫기 이미지 확대 보기 올해 2분기부터 현대차·기아차·제네시스에서 사용 가능한 네이버지도 모습. 민나리 기자

이미지 확대 사용자 위치 기반 43종의 재난안전정보를 제공해주는 ‘국민안전24’ 서비스 지도 모습. <자료: 행정안전부> 닫기 이미지 확대 보기 사용자 위치 기반 43종의 재난안전정보를 제공해주는 ‘국민안전24’ 서비스 지도 모습. <자료: 행정안전부>

이미지 확대 광장 한복판 독서…평화로운 오후 서울야외도서관 운영이 시작된 지난 23일 오후 서울 종로구 광화문광장에 마련된 ‘광화문 책마당’에서 외국인 관광객들이 책을 읽고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 광장 한복판 독서…평화로운 오후 서울야외도서관 운영이 시작된 지난 23일 오후 서울 종로구 광화문광장에 마련된 ‘광화문 책마당’에서 외국인 관광객들이 책을 읽고 있다. 뉴스1

세줄 요약 정부가 다음 달부터 침수 위험 지하차도 통제 정보를 네이버지도·카카오맵·티맵·카카오내비에 실시간 제공해 우회 경로까지 안내한다. 오송참사 재발을 막기 위한 조치로, 재난정보는 국민안전24로 통합하고 외국어 서비스도 확대한다. 침수 지하차도 통제 정보, 내비게이션 실시간 안내

오송참사 재발 방지 위한 우회 경로 사전 제공

재난정보 통합 플랫폼 국민안전24로 일원화

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정부가 다음 달부터 집중호우로 지하차도가 통제될 경우 내비게이션 앱으로 차량 운전자에게 실시간으로 알려주고 우회 도로까지 안내하는 서비스를 시범 실시한다. 2023년 7월 강이 범람해 지하차도가 침수되고 있음에도 제때 진입이 통제되지 못해 14명의 사망자가 발생한 오송 지하차도 참사를 되풀이하지 않기 위해서다.행정안전부는 29일 침수 위험이 있는 지하차도의 통제 정보를 네이버 지도·카카오맵 등 지도와 티맵·카카오내비 등 내비게이션 앱으로 실시간 제공하는 서비스를 5월부터 시범 실시한다고 밝혔다.박형배 행안부 안전예방정책실장은 이날 정부세종청사에서 열린 정책설명회에서 “오송 지하차도 참사 이후 지하차도 차단시설은 증가했으나 운전자가 지하차도에 접근하기 전까지 통제 여부를 미리 알기 어려웠다”며 “긴급한 회차로 불편을 겪지 않도록 운전자가 주행 경로상의 침수 지하차도의 차단 정보와 우회 경로를 미리 안내받을 수 있도록 할 예정”이라고 취지를 설명했다.전국 지하차도 1091개 중 차단시설이 설치된 곳은 2023년 244곳에서 지난해 659곳으로 늘었다. 차단시설 의무 지하차도 설치율은 83%(502곳 중 402곳) 수준이다.서비스는 서울·대전 등 통신 장비가 설치된 83개 지역에서 시범 제공된 뒤 내년 1월부터 전국으로 확대해 2028년까지 정착시킬 예정이다. 행안부 관계자는 “부산 초량 지하차도 침수 사망사고를 고려해 가능하면 부산 지역도 이번 집중호우 때 시범 적용할 수 있도록 할 계획”이라고 말했다.서비스는 행안부와 경찰청, 한국도로교통공단, 지방정부, 민간 내비게이션사가 협력해 지하차도가 침수되면 즉각 지방정부가 현장 통제를 실시하고 동시에 행안부 ‘재난안전데이터 공유플랫폼’에 통제 정보를 전송해 경찰청을 거쳐 내비게이션 앱으로 실시간 반영되는 방식이다. 행안부는 이렇게 전달되기까지 통상 2분, 통신 상황을 감안해도 최대 6분 내 전달된다고 전했다.이와 함께 행안부는 여기저기 흩어져 있던 재난·안전 정보를 한 곳에서 볼 수 있도록 ‘국민안전24’로 일원화한다.그동안 재난·안전 정보 제공 창구는 국민재난안전포털, 생활안전지도, 안전신문고, 국민안전교육플랫폼, 어린이놀이시설 안전관리시스템 등 5개로 나뉘어 있어 국민이 이용하기 불편하고 실시간 재난 상황 정보 제공이 미흡한 등 즉각적인 재난 대응이 어려웠다고 통합 취지를 설명했다.통합 플랫폼에선 재난별 실시간 상황 정보, 재난 문자, 대피소 위치, 국민행동요령 등을 통합 안내해 위기 상황 시 신속하게 대처할 수 있도록 했다. 웹사이트는 30일부터, 앱은 다음 달 중 이용할 수 있다.재난 안내 유형도 기존 태풍 등 9종에서 홍수·호우·폭풍해일·황사·폭염·한파·대설·건조·지진·해파리·산사태·패류독소·여행경보·방사선 등 17종이 추가돼 26종으로 늘어난다.사용자 위치 기반으로 확인할 수 있는 재난안전정보도 하천범람지도·침수흔적도·상습결빙구간 등 23종이 추가돼 43종으로 늘어난다.국내 체류 외국인들을 위해 제공 언어를 기존 영어 1종에서 중국어·베트남어·태국어·일본어 등 22종으로 확대한다. 행안부는 국내 체류 외국인 271만명(2월 기준) 중 97% 이상인 264만명(149개국)이 모국어로 정보를 제공받을 수 있다고 설명했다. 외국어 사이트의 위치 기반 재난안전정보도 기존 5종에서 지진옥외대피소, 무더위쉼터, 일반병원, 약국 등 19종으로 확대했다.이일영 행안부 재난안전데이터과장은 “초기 설계 단계부터 서비스 체험단을 운영해 화면과 콘텐츠 구성 방향을 도출해 개편에 반영했다”며 “개편 사이트 만족도가 5점 만점에 3.78점에서 4.36점으로 올랐다”고 설명했다.이와 함께 행안부는 재난 현장에서 근무하는 지방자치단체 공무원과 유관 기관 직원이 신속하게 업무를 수행할 수 있도록 모바일 재난관리 정보시스템을 고도화했다. 지금까지는 현장에서 촬영한 사진과 영상을 사무실로 돌아와서 등록해야 한다거나 아이폰 운영체제(iOS)에서는 시스템 사용이 제한되는 등 문제가 있었다는 것이 행안부의 설명이다.박 실장은 “정보를 더 빠르게 전파하고 현장 중심으로 대응해 안전을 선제적으로 구현하는 것이 목적”이라며 “앞으로도 행안부는 국민 생명과 안전을 최우선으로 하는 정책을 추진하겠다”고 강조했다.